Homem é preso por cobrar R$ 50 para estacionar na rua em Guaratuba

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) por extorsão e ameaça em Guaratuba, no litoral paranaense. A prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (24/12), após denúncias de comerciantes e turistas que frequentavam a região.

O esquema era bem direto: o suspeito exigia R$ 50 por veículo para “permitir” o estacionamento em via pública – algo completamente ilegal, já que estamos falando de espaço público. E não parava por aí. Caso o pagamento não fosse feito, o homem ameaçava causar danos aos automóveis.

A ação policial ocorreu no bairro Brejatuba, durante a operação Verão Maior Paraná. De acordo com o delegado Rodrigo Colombelli, o homem chegou a intimidar a proprietária de uma pousada que tentou intervir quando percebeu a cobrança irregular. No momento da abordagem, os policiais encontraram com o suspeito R$ 207 em dinheiro – provavelmente fruto das extorsões.

O delegado Colombelli fez questão de alertar: cobrar valores para estacionamento em via pública usando ameaças é crime, e as vítimas devem procurar a delegacia ou acionar as forças de segurança imediatamente quando isso ocorrer.

O homem foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

Quer ajudar a combater esse tipo de crime? A população pode fazer denúncias anônimas pelos telefones 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia. E se flagrar um crime acontecendo, o número é 190, da Polícia Militar.