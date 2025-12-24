Paraná fervendo: cidades chegam perto dos 40ºC e batem recordes de calor

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná está vivendo uma véspera de Natal de calor intenso. Nesta quarta-feira (24/12), altas temperaturas foram registradas em diversas regiões do estado, com termômetros beirando os 40°C em algumas localidades.

Cerro Azul liderou o ranking das estações meteorológicas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), com impressionantes 39,4°C. Não foi caso isolado: o órgão confirmou que cinco cidades paranaenses bateram os próprios recordes de temperatura máxima de 2025.

Na capital, Curitiba mantém desde segunda-feira (22/12) a máxima histórica, com 32,3°C. O calor não deu trégua nem para os municípios vizinhos da Região Metropolitana (RMC): Fazenda Rio Grande assinalou 32,2°C e Pinhais chegou aos 34,3°C, ambos estabelecendo as marcas mais elevadas do ano.

O litoral paranaense também virou caldeirão. Antonina ferveu com 38,6°C e Guaraqueçaba não ficou atrás, registrando 38,8°C. As duas cidades nunca haviam sido tão quentes em 2025.

Lista de cidades que tiveram a temperatura mais alta de 2025, conforme estações do Simepar:

Antonina: 38,6°C

Cerro Azul: 39,4°C

Curitiba: 32,3°C

Fazenda Rio Grande: 32,2°C

Pinhais: 34,3°C

Guaraqueçaba: 38,8°C

O Instituto Nacional de Meteorologia também confirmou recordes anuais em duas de suas estações: Colombo, com 32,9ºC, e Morretes, que praticamente atingiu os 40°C ao marcar 39,5ºC.