Campeã de ginástica rítmica paranaense morre aos 18 anos

A campeã de ginástica rítmica Isabelle Marciniak morreu na quarta-feira (24/12), aos 18 anos de idade, em Curitiba. A informação foi divulgada pela Federação Paranaense de Ginástica.

A jovem estava internada no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, devido ao tratamento de câncer.

Isabelle treinava no Clube Agir, em Curitiba. A jovem participou de campeonatos paranaenses e brasileiros. Em 2023, foi campeã com o trio adulto do Clube Agir.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas de equipe, treinadores e toda a comunidade da ginástica. Que sua história, sua paixão pelo esporte e sua lembrança sigam vivas como inspiração para todos que acreditam na ginástica como ferramenta de formação humana e transformação”, diz nota da Federação.

O sepultamento acontece nesta quinta-feira (25/12), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).