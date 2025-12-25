Galvão Bueno é internado na Santa Casa de Londrina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, deu entrada na Santa Casa de Londrina na noite desta quarta-feira (24/12) após se sentir mal durante a ceia de Natal. De acordo com informações da filha e CEO do Grupo Galvão Bueno, Leticia Bueno, o locutor está em observação e realizando uma bateria de exames.

Galvão passava as festividades de fim de ano em sua residência em Londrina quando apresentou um mal-estar. Segundo Letícia, o estado de saúde do narrador não é considerado grave, mas devido a um quadro recente de pneumonia, a equipe médica preferiu mantê-lo internado para monitoramento e avaliação mais detalhada.

Natural do Rio de Janeiro, onde nasceu em 1950, Galvão iniciou sua trajetória profissional no rádio esportivo antes de se tornar uma das vozes mais marcantes da televisão brasileira. Sua história na Rede Globo começou em 1981, emissora onde permaneceu por mais de quatro décadas, narrando onze Copas do Mundo e diversos outros eventos esportivos de grande porte.

Após encerrar seu vínculo fixo com a emissora depois da Copa do Mundo do Catar em 2022, Galvão retornou em 2024 especialmente para a cobertura das Olimpíadas de Paris, evento que marcou seu retorno às transmissões esportivas.

Até o momento, não há previsão de alta hospitalar para o narrador.