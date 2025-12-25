Bolsonaro é internado para cirurgia para tratar sequelas da facada

O Hospital DF Star confirmou, em nota divulgada nesta quarta-feira (24/12), que o ex-presidente Jair Bolsonaro será submetido a uma cirurgia na manhã desta quinta-feira (25/12), às 9h, em Brasília.

Segundo a equipe médica, o ex-presidente já passou pelos exames pré-operatórios necessários, incluindo avaliação cardiológica e de risco cirúrgico, tendo sido considerado apto para realizar a herniorrafia inguinal bilateral.

O procedimento será realizado sob anestesia geral e tem previsão de durar aproximadamente quatro horas.

“A necessidade do procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico será avaliada durante a internação, a depender da evolução do pós-operatório e condição clínica”, afirmaram, em nota, os médicos.

Este bloqueio poderia interromper temporariamente a função do diafragma, ajudando a reduzir os episódios de soluço que Bolsonaro tem enfrentado. Esses sintomas são decorrentes das alterações gastrointestinais relacionadas à facada sofrida pelo ex-presidente durante a campanha eleitoral de 2018.

Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação pela trama golpista, recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para se submeter ao procedimento médico.

O ex-presidente foi conduzido pela Polícia Federal desde a Superintendência da PF, na capital federal, até o hospital. A internação ocorreu por volta das 9h30 da manhã desta quarta-feira, com a presença da esposa, Michelle Bolsonaro.

Durante todo o período de internação, Bolsonaro permanecerá sob vigilância constante, com dois agentes posicionados na porta do quarto e outras equipes distribuídas dentro e fora do hospital, seguindo determinação do ministro do STF.