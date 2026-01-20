RMC entra na rota de uma das maiores competições de rally do país

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste ano, as etapas finais do TransParaná, uma das maiores competições off-road do país, serão realizadas na Região Metropolitana de Curitiba. O circuito começa no dia 14 de fevereiro, em Guaíra, no Noroeste do estado, e termina no dia 21 de fevereiro, em Guaratuba, no Litoral paranaense.

Curitiba e Colombo são as duas cidades da RMC incluídas no cronograma oficial. O percurso também passa por Umuarama, Maringá, Londrina, Siqueira Campos e Castro, conectando diferentes regiões do Paraná. Cada etapa terá, em média, cerca de 120 quilômetros, com trajetos que combinam resistência, navegação e técnica.

O TransParaná reúne diferentes categorias, como rally, expedição, trilha 4×4 e peabiru, modalidade voltada a veículos com mais de 30 anos de fabricação. Ao todo, o evento já contabiliza 320 inscritos.

Em Colombo, a chegada da competição será no Parque Municipal da Uva. A programação começa a partir das 14h, com a chegada gradual dos competidores ao longo da tarde. A circulação dos veículos no local segue até as 19h. A cerimônia oficial de premiação da etapa está prevista para as 20h.

Além da movimentação dos competidores, o evento contará com um espaço preparado para receber visitantes, com praça de alimentação e áreas de convivência. A entrada será gratuita, e o Parque Municipal da Uva permanecerá aberto ao público durante toda a programação.