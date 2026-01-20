13 bairros de Curitiba podem ficar sem água nesta terça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Até a noite desta terça-feira (20/1), moradores de 13 bairros de Curitiba podem enfrentar falta de água. De acordo com a Sanepar, o abastecimento foi interrompido durante a madrugada para a realização de reparos na tubulação responsável por atender a região.

A interrupção pode provocar redução de pressão ou torneiras completamente secas ao longo do dia, especialmente em imóveis sem caixa-d’água. A companhia informa que a normalização do fornecimento ocorrerá de forma gradativa após a conclusão dos trabalhos.

Os bairros afetados são: Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Tarumã, Capão da Imbuia, Jardim Botânico, Cristo Rei e Prado Velho.

Segundo a Sanepar, não há novas manutenções programadas para esta semana em Curitiba. Ainda assim, a empresa ressalta que situações emergenciais podem exigir novas intervenções e impactar o abastecimento em outras regiões da cidade.

Enquanto o fornecimento não é totalmente restabelecido, a orientação é para que os moradores priorizem o uso da água para consumo humano e higiene pessoal. Atividades que demandam grande volume, como lavar carros, calçadas ou áreas externas, devem ser adiadas até a normalização do sistema.

Sem água após o prazo? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o horário informado, os clientes podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, com atendimento gratuito 24 horas por dia.

Também é possível registrar a ocorrência pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Para agilizar o atendimento, a empresa orienta que o consumidor tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.