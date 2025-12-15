Paraná

Advogada que salvou família em incêndio acorda após quase dois meses em coma

- Atualizado: 15/12/25 17h21
Advogada que salvou família em incêndio em Cascavel acorda do coma
Foto: Reprodução

Após permanecer quase dois meses internada em coma induzido na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), a advogada Juliane Vieira, de 28 anos, acordou. A jovem salvou a família durante um incêndio que atingiu um prédio em Cascavel, no oeste do Paraná, e teve 70% do corpo queimado.

O incêndio aconteceu no dia 15 de outubro, no bairro Country. O fogo atingiu o apartamento que fica no 13º andar. Imagens gravadas no dia do acidente mostram Juliane se pendurando em um ar condicionado para tentar salvar a mãe e o primo, de quatro anos.

Em entrevista exclusiva concedida à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, Sueli Vieira, mãe da jovem, compartilhou que o quadro clínico da filha continua delicado, mas apresenta sinais de melhora.

Conforme relatado pela mãe, a advogada começou a acordar do coma e conversou com os familiares. Ela está internada no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário de Londrina.

Investigação sobre o incêndio

Após investigar o caso, a Polícia Científica do Paraná concluiu que o incêndio não foi criminoso. Conforme documento finalizado em novembro, o fogo começou na cozinha. A perícia não identificou a causa exata do incêndio.

