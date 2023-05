Um acidente com um caminhão que transportava farelo de soja na noite de segunda-feira (22), vitimou o motorista e deixou outras duas pessoas feridas na BR-277 em Paranaguá, no Litoral do Paraná.

Nesta segunda-feira outro acidente com caminhão de soja tombado complicou a vida de quem precisava trafegar pela rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem de 54 anos não resistiu aos ferimentos ao tombar o caminhão que dirigia por volta das 19h30. O motorista viajava com uma mulher e uma criança, que precisaram de atendimento médico com urgência.

O tombamento ocorreu no km 16, e a situação que mais preocupa é da mulher que teve ferimentos graves. O corpo do caminhoneiro foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!