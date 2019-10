Começaram nesta segunda-feira (21) as matrículas para o ano letivo de 2020 nas escolas estaduais de todo o Paraná. Este ano, os pais e responsáveis dos alunos de continuidade e novos estudantes do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e do 1° ao 4° ano do Ensino Médio poderão fazer o procedimento pela internet. O período de matrículas vai de 21 de outubro a 1º de novembro.

A nova ferramenta online pretende agilizar o processo sem precisar encarar filas. Caso o estudante queira continuar na mesma escola, basta confirmar a vaga. Já no caso de troca de instituição, o próprio sistema pode indicar até três escolas como opções — o resultado da solicitação da troca de escola é divulgado no início de dezembro.

Para os alunos que vão ficar na mesma escola, o responsável deve acessar a área do aluno do governo do estado e confirmar a vaga na escola em que o estudante já está matriculado.

Já para quem vai mudar ou ingressar no 6°ano do Ensino Fundamental ou no 1° ano do Ensino Médio, o pai ou responsável deve acessar o sistema e confirmar a matrícula sugerida pela Secretaria de Educação, de acordo com a escola mais próxima do endereço do aluno. Os responsáveis podem tentar uma vaga em outra escola diferente das sugeridas. Nesse caso, há a possibilidade de indicar até três instituições para tentar vaga.

Como funciona

Para ter acesso à área do aluno, o responsável pelo estudante ou o próprio estudante maior de 18 anos deve acessar a plataforma depois de cadastrar o CPF e número de celular. O cadastro é validado depois do envio de um código de validação via SMS. Com o acesso válido, o responsável deve entrar na Área do Aluno e clicar em “Matrícula Online”, no menu lateral da página, e assim realizar o procedimento.