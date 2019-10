O posto de saúde São Venâncio, no bairro Cachoeira, em Almirante Tamandaré, na região Metropolitana de Curitiba, foi furtado neste final de semana. O atendimento nesta segunda-feira (21) ocorreu somente para pacientes que estavam na fila desde cedo, mas no período da tarde, a unidade vai estar fechada.

O posto atendeu a comunidade no sábado(19), mas ao chegar hoje ao trabalho, os funcionários tiveram esta péssima notícia. “O pessoal chega cedo e quando entrou visualizou o problema. Foi quebrado um cadeado e arrombaram a porta dos fundos. Levaram uma televisão que ganhamos, computadores da administração, microondas, remédios e chegaram a mexer nas vacinas”, relatou Giselly Maria Rodrigues Cordeiro, enfermeira coordenadora da Unidade de Saúde.

Revolta

A ação gerou revolta entre os funcionários que trabalharam no fim de semana em prol da comunidade. ” A gente fica revoltada com isto. Fizemos de tudo no sábado e hoje temos isto de retorno. Todos perdem com isto”, desabafou Giselly. O último caso de furto na unidade de saúde São Venâncio teria ocorrido há três anos.