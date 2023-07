Twitter terá limite de 600 posts por dia para leitura para usuários sem selo azul

O empresário Elon Musk anunciou um limite temporário para o número de publicações no Twitter que os usuários podem ler todos os dias. A determinação permite que usuários verificados possam ver mais tuítes por dia do que aqueles sem marca azul, que é adquirida mediante assinatura.

LEIA MAIS – Restaurante de Curitiba é eleito o melhor da Região Sul em premiação

Segundo Musk, a rede social aplicou as limitações para lidar com “níveis extremos” de extração de dados e manipulação do sistema. Em um tuíte, o proprietário da companhia afirmou que as contas verificadas poderão ler 6.000 postagens por dia. As não verificadas poderão ler 600 postagens por dia, enquanto as novas contas não verificadas podem visualizar apenas 300 postagens por dia.

VIU ESSA? Paraná terá nova temporada de cruzeiros internacionais no Porto de Paranaguá

Alguns usuários relataram ter visto uma mensagem informando “limite de taxa excedido” neste sábado. Musk, que também comanda a Tesla e da SpaceX, não disse quanto tempo durarão os limites temporários. Menções aos termos “RIP Twitter” e “#Twitterdown” chegaram aos trending topics.

LEIA AINDA – Uma das maiores redes de brinquedos do país vai inaugurar megaloja em Curitiba

A medida foi anunciada depois de a rede social comunicar que exigirá que os usuários tenham uma conta na plataforma para visualizar os tuítes, iniciativa que Musk chamou na sexta-feira de “medida de emergência temporária”.

O bilionário concluiu a aquisição do site de mídia social por US$ 44 bilhões em outubro de 2022 e, em abril, introduziu um sistema de pagamento para contas verificadas.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Trânsito Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Incentivo Cidade da Itália oferece dinheiro a quem quiser morar e trabalhar por lá