O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “parece haver apoio democrata muito bom” ao acordo comercial com Canadá e México, conhecido pela sigla em inglês USMCA. “Isso seria muito bom para o país”, insistiu ele, em mensagens no Twitter.

Trump tem pressionado a oposição do Partido Democrata para que apoie a iniciativa, que deve substituir o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês). Mais cedo, o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse que houve um acordo entre os três países e que o USMCA deve ser assinado entre as partes hoje na Cidade do México.

Trump disse que o acordo comercial será “o melhor e o mais importante já feito para os EUA”. De acordo com ele, trata-se de uma iniciativa “boa para todos – fazendeiros, industriais, para energia, sindicatos”. Além disso, ele voltou a criticar o Nafta, dizendo que ele era “nosso pior acordo comercial”.

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse mais cedo que um acordo pelo USMCA está “próximo”. “Nós estamos próximos, mas ainda não o finalizamos”, comentou, durante evento em Washington.