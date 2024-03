Os doces são uma excelente opção para quem deseja aprender a cozinhar e garantir uma refeição agradável na tarde deste domingo (10). Fáceis de fazer, eles podem ser preparados em minutos e com poucos passos, tudo isso para você explorar novas habilidades e ganhar confiança para cozinhar.

A seguir, confira 5 receitas de doces para você preparar e surpreender a família. Confira:

01 – Flan de chocolate

Ingredientes

340 g de leite condensado

200 g de creme de leite

200 ml de leite integral

10 colheres de sopa de chocolate em pó

10 g de gelatina sem sabor

Água gelada para dissolver a gelatina

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver. Transfira para um liquidificador, adicione o leite condensado, o creme de leite, o leite e o chocolate em pó e bata até obter uma consistência homogênea. Após, distribua o flan em formas pequenas e leve à geladeira por 2 horas. Desenforme e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com raspas de chocolate.

02 – Pamonha de forno

Ingredientes

200 g de milho-verde

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de coco ralado

2 ovos

2 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de manteiga

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de milho para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e polvilhe com a farinha de milho, despeje a mistura sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

03 – Pudim de coco

Ingredientes

500 ml de leite integral

340 g de leite condensado

200 ml de leite de coco

200 g de creme de leite

20 g de gelatina sem sabor

100 g de coco ralado

Óleo para untar

Água gelada para dissolver a gelatina

Leite condensado para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, o leite condensado, o leite de coco e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver bem. Transfira para o liquidificador e bata para incorporar com os demais ingredientes.

Após, acrescente metade do coco ralado e bata por mais 1 minuto. Reserve. Unte uma assadeira com óleo e despeje a mistura sobre ela. Leve à geladeira por 4 horas. Retire da geladeira e, com cuidado, desenforme o pudim. Finalize decorando com leite condensado e o restante do coco ralado. Sirva em seguida.

04 – Mousse de leite em pó

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite pó

2 xícaras de chá de leite integral

350 g de leite condensado

250 g de creme de leite

10 g de gelatina sem sabor

3 claras de ovo batida em neve

Água para dissolver a gelatina

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver completamente. Adicione o restante dos ingredientes e mexa para incorporar. Após, distribua o conteúdo em taças e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.

05 – Doce de leite com bombom wafer

Ingredientes

20 unidades de bombom wafer picado

450 g de doce de leite

100 g de creme de leite

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o doce de leite e o creme de leite e misture até obter uma consistência homogênea. Adicione os biscoitos, misture delicadamente e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

