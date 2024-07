Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (18)

ABEL OLIVET FILHO, 72 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: ABEL RIBEIRO OLIVET e EDDA PORTO ALEGRE OLIVET. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

ADEMIR DA SILVEIRA PRESTES, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOSEFA SANTANA PEREIRA PRESTES. Filiação: EUDORICO SAMPAIO PRESTES e LEOCADIA DA SILVEIRA PRESTES. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quinta-feira, 18 de julho de 2024.

ALVINA DE ARAUJO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL CARLOS DOS SANTOS e IDALINA ALCANJO DE CHAVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 11:30h.

ANA CARVALHO SANTINI, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSWALDO SANTINI. Filiação: ANTONIO CARVALHO e BENEDITA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 15:30h.

ANTONIO ROMARY MENDES, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MANOEL AMANCIO MENDES e VERGILIA MENDES VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 11:00h.

AURORA ASSUNTA PILATO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DIRCEU PILATO. Filiação: LUCAS MOLETTA e CATARINA MOLETTA BONATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 16:00h.

CELSO LUIZ GUIMARAES E OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: CLARICE APARECIDA GUIMARAES DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA e ELCIE GUIMARAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 11:30h.

CLAUDEMIR CRISPIM MACHADO, 43 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ILZA BARBOSA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 10:00h.

DOMINGOS MAMEDES, 74 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: LICIA PEDROZO MAMEDES. Filiação: MAURILIO MAMEDES e JOANA MAMEDES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 11:30h.

DORVILIO SANTANELLI, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ALBERTO SANTANELLI e ODILVA SANTANELLI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 01:00h.

ELIETE MARIA STRAIOTO, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARIO STARIOTO e AMAURI MIRTES STRAIOTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 11:00h.

ENERSON ANTONIOLLI, 46 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: KARINA MACHIAVELLI. Filiação: ALDO ANTONIOLLI e SUELI SALETE ANTONIOLLI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 19 de julho de 2024.

EVAIR RODRIGUES, 57 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: JOAO RODRIGUES e MARIA RODRIGUES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 18 de julho de 2024.

FRANCISCO HISAYOSHI NAKAMURA, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: SATIKO HIRAI NAKAMURA. Filiação: MURATA NAKAMURA e SITOE TONEGAWA NAKAMURA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 11:00h.

GABRIELE ALVES BISCAIA, 20 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: FABIO DE OLIVEIRA BISCAIA e LEONISE DE SOUZA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 18 de julho de 2024.

HAROLDO SANTOS JUNIOR, 68 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: HAROLDO SANTOS e JOSEFA SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 11:00h.

HENRIQUE VISBISKI, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JANDIRA GABARDO VISBISKI. Filiação: MIGUEL VISBISKI e MARIA FERREIRA VISBISKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 16:00h.

HILDO BERGER, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LACI INES KAIM BERGER. Filiação: ALFREDO AUGUSTO BERGER e LAURA NASS BERGER. Sepultamento: CEMITÉRIO DE MEDIANEIRA, quinta-feira, 18 de julho de 2024.

IGNEZ SUONSKI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFFONSO SUONSKI. Filiação: THOMAZ LISSA e MARIA GODINSKI LISSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 16:00h.

IVETE ROSICLER FONTOURA, 55 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: ALEXANDRE RICARDO ANTUNES PANIZZI. Filiação: LUIZ FERNANDO FONTOURA e IVANILDE CORDEIRO FONTOURA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 12:00h.

IVO DE ANGELIS, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA APARECIDA DE ANGELIS. Filiação: ALFREDO DE ANGELIS e CECILIA MELARA DE ANGELIS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 15:00h.

IVONE DIAVAO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO VIEIRA. Filiação: HERMINIO DIAVAO e LUCILIA DO NASCIMENTO DIAVAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 18 de julho de 2024.

JOANA LESSAK, 64 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: PEDRO LESSAK e BRONISLAVA LESSAK. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 15:00h.

JOAO MARIA ALVES, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BATISTA ALVES e GERALDINA ALVES. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 16:30h.

LAURO DE SA BITTENCOURT, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLEUZA SCHULTZ BITTENCOURT. Filiação: JOSE FLORENTINO DE SA BITTENCOURT e ARCINA BORBA BITTENCOURT. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 11:00h.

LAZARA MACHADO DE MORAIS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTTONIEL CORREA DE MORAES. Filiação: SEBASTIAO FELIX MACHADO e CANDIDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 16:30h.

LEOCIR MACEDO RIBAS, 86 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Cônjuge: MARIA DE LOURDES CRUZ MACEDO RIBAS. Filiação: JOSE MACEDO RIBAS e MARIA PANSOLIN RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 11:00h.

LOURIVAL DUARTE DE AQUINO, 84 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: HELIA CROZOSKI. Filiação: JOSE DUARTE DE AQUINO e MARIA FERREIRA LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

LUCI MUHLMANN, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERNESTO CHRISTIANO MUHLMANN e PAULINA TAVARES SANTANA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 16:00h.

MANOEL GARCIA TESTE, 87 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: EMILIA CARVALHO GARCIA TESTA. Filiação: ANTONIO GARCIA RUIZ e YOLANDA MARIA TESTE. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 17:00h.

MARCELO DE PAULA MASCARENHAS RIBEIRO, 68 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ROSANA ZANONI MASCARENHAS RIBEIRO. Filiação: JOSE PAULO RIBEIRO e YEDA DE PAULA MASCARENHAS RIBEIRO. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 18 de julho de 2024.

MARCELO MAUD FACHARDO JUNQUEIRA, 70 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: SCHIRLEY TEREZINHA LUNG FACHARDO. Filiação: ODETE MAUD JUNQUEIRA e ODETE MAUD JUNQUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 09:00h.

MARIA APARECIDA BENELLI, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: JAO RODRIGUES BENELLI e THEREZINHA MARIA BENELLI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 09:00h.

MARIA DE LOURDES ROCHA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Cônjuge: VALDOMIRO ROSA DE GODOY. Filiação: CLEMENTINO ROCHA e DOMINGAS DA SILVA ROCHA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 15:00h.

MARIA LUIZA RAFAEL NUCINI, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ROGERIO NUCINI FILHO e IZABELLI MARIA RAFAEL E SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 18 de julho de 2024.

MARIA TEREZINHA SCHETINI DE ALMEIDA TORRES, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: NEELE DE ALMEIDA TORRES. Filiação: JACOMO SCHETINI e ACACIA RODRIGUES SCHETINI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 16:30h.

MAURICY DO CARMO PIAUHILINO, 53 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: MAURICI MARTINS PIAUHILINO e MARILENE DO CARMO PIAUHILINO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 18 de julho de 2024.

NEUSA ARANTES DE CAMPOS, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE MARIA RIBEIRO DE CAMPOS. Filiação: JOAO ARANTES e RAQUEL DE LIMA ARANTES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 17:00h.

NILSON SOUZA SILVA, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NEIDE GONCALVES SOUZA. Filiação: MANOEL SOUZA SALU e IRENE SOUZA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 18 de julho de 2024.

ORLANDO RAMOS, 76 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: LEONTINA DOS SANTOS RAMOS. Filiação: BENEDITO RAMOS e MARIA JOSE DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 15:00h.

PAULO VICENTE MARTINS, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARGARIDA FAUSTINA MARTINS. Filiação: MARTINHO FIDELIS e MARIA EVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 18 de julho de 2024.

REINALDO DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JANUARIO DOS SANTOS e DEOLINDA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 11:30h.

RENATO CARDOZO HOENIG, 69 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: SIRLEI BUENO DOS SANTOS HOENIG. Filiação: RODOLFO HOENIG e JANUARIA FERREIRA CARDOSO. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, quinta-feira, 18 de julho de 2024.

RICARDO DE AVILA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELIAS CINCINATO DE AVILA e MARIA RITA DE AVILA. Sepultamento: CEMITERIO EM JOINVILE – SC, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 17:00h.

RIVA CAMARGO FURQUIM, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL JOAO LOPES FURQUIM. Filiação: SETEMBRINO MACIEL DE CAMARGO e FELOMENA MACIEL DE CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 16:30h.

SERGIO VANDERLEI SCHALY, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARILEI SCHALAY. Filiação: EDMUNDO FRITZ SCHALY e NAIR EVANGELISTA CHALY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 11:00h.

TERESINHA PILATO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ZEFERINO PILATO. Filiação: LADISLAU SAGATHUK e PAULINA SAGATHUK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 18 de julho de 2024 às 15:30h.

VITOR GONCALVES DE JESUS, 78 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: NEUSA MARIA GONCALVES DE JESUS. Filiação: PEDRO GONCALVES DE JESUS e MARIA OLIVIA GONCALVES DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 18 de julho de 2024.

YEDDA URIARTE SUREDA, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: CLAUDIONOR URIATE e MARIA CORINA URIATE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 18 de julho de 2024.

