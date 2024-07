Motoristas que precisam trafegar pela Linha Verde, na região do Tarumã, enfrentam um mega congestionamento nos dois sentidos, na manhã desta quinta-feira (17). O motivo? Corte de grama e conserto de asfalto em cima do viaduto do Tarumã, que passa por uma grandiosa obra de requalificação.

Trafegar pela Linha Verde é sempre uma surpresa para os motoristas, ainda mais naquele trecho. Muitas vezes congestionamentos acontecem sem motivo algum, simplesmente pelo horário e excesso de veículos. Desta vez, porém, dois motivos que causaram uma grande lentidão no trecho.

Veja abaixo a sequência com as fotos do transtorno na Linha Verde:

Foto: Eduardo Klisiewicz/Tribuna do Paraná. Foto: Eduardo Klisiewicz/Tribuna do Paraná. Foto: Eduardo Klisiewicz/Tribuna do Paraná. Foto: Eduardo Klisiewicz/Tribuna do Paraná.

O congestionamento sentido Atuba começava já logo após o viaduto da BR-277 e seguia até o viaduto do Tarumã. No meio do caminho equipes faziam a limpeza de canteiro e, mais pra frente uma obra de recape de asfalto.

Mais sinaleiros chegando!

Um pouco mais pra frente deste trecho, segundo no sentido Atuba, uma série de novos sinaleiros estão praticamente prontos para entrar em funcionamento, para testar ainda mais a paciência dos motoristas. Veja aqui onde será e qual a razão.

