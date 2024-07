Criminosos no alvo da polícia!

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), está nas ruas nesta quinta-feira (18) para cumprir 65 mandados judiciais contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.

São 25 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão. A ação acontece simultaneamente em Palmeira, Curitiba, São José dos Pinhais e Matinhos.

Os crimes investigados incluem organização criminosa, associação para o tráfico, tráfico de drogas, estelionato, roubo majorado e furto qualificado.

Investigação

A operação é resultado de uma investigação iniciada em 2023, que visa reprimir o tráfico e suas ramificações. Esta ação reflete o esforço contínuo da PCPR e da PMPR para combater o crime organizado.

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!