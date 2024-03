Harley-Davidson anuncia condições especiais de motos até 31 de março

A Harley-Davidson, ícone mundial no universo das motocicletas, apresenta condições de compra especiais para os apaixonados por duas rodas em todo o Brasil, uma oportunidade ímpar para aqueles que sonham com sua Harley-Davidson 0km.

Para aqueles que sonham em possuir uma Road Glide Special™ ou Street Glide Special™, a Harley-Davidson concede um incentivo de até R$ 10.000, que pode ser usado para a valorização da sua moto seminova ou para compra de acessórios. Além disso, oferece a condição de financiamento com taxa de 0%, requerendo apenas 60% de entrada e o saldo restante parcelado em até 24 vezes sem juros. Ambos os modelos são equipados com o potente motor Milwaukee-Eight 114ci (1.868cm3), com o BOOM!™BOX GTS, um robusto sistema de infotainment com som, GPS e display de 6.5 polegadas, e claro, toda a carenagem aprimorada com incríveis recursos para maior conforto, segurança e comodidade nas estradas.

A Pan America™ 1250 Special, a primeira bigtrail da Harley-Davidson, criada para durar, projetada para explorar e desenvolvida para a aventura, também entra na promoção de taxa de financiamento sem juros, com 55% de entrada e saldo em até 24 parcelas. Esse é o modelo para aqueles de coração aventureiro, que buscam desbravar trilhas ou rotas off-road com potência e segurança sem perder as capacidades no asfalto, equipado com o motor Revolution® Max 1250 cilindradas, com dois cilindros em “V”, 150 cv de potência e um inovador sistema de suspensão ativa e adaptativa.

Os modelos Sportster™, Fat Bob™, Fat Boy™, Heritage™, Road King™, Road Glide Limited™ e Ultra Limited™ também fazem parte dessas condições especiais. Com financiamentos sem juros, e as entradas variam entre 50% e 60%, com saldo residual parcelado entre 18 e 24 vezes, dependendo do modelo escolhido.

Essa campanha é válida em todas as concessionárias Harley-Davidson em território brasileiro, até o dia 31 de março, ou enquanto durarem os estoques, sendo uma oportunidade valiosa para realizar o sonho da sua Harley-Davidson e despertar a liberdade sobre duas rodas.

Você pode encontrara concessionária mais próxima no site oficial: https://www.harley-davidson.com/br/pt/tools/find-a-dealer.html. E aproveitar para acompanhar todas as novidades e promoções da Harley-Davidson em suas redes sociais do Brasil, @harleydavidsondobrasil no Instagram e YouTube.