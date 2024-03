Campeonato Brasileiro de Hard Enduro 2024

O Campeonato Brasileiro de Hard Enduro é conhecido por ser exigente, percorrer lugares inóspitos e ter no caminho obstáculos quase intransponíveis. Por isso, deixa marcas e, muitas vezes, danos severos nos equipamentos utilizados durante as provas. No entanto, pilotos que se aventuram nas etapas da edição 2024 do evento podem ficar menos preocupados com a “saúde” de suas motos.

Em uma parceria inédita entre a organização do evento e a MXF Motors, montadora off-road do Paraná, será oferecido desconto de 50% na compra de peças de reposição para as motocicletas. A ação faz parte de um novo Clube de Vantagem oferecido exclusivamente aos pilotos durante o Campeonato.

“A roda quebra, o motor e a bateria são prejudicados. O nível de exigência das motos é muito grande e a trilha desafiadora faz com que o prejuízo seja inevitável”, afirma Luiz Henrique, diretor técnico da MXF. “Com a opção do desconto, torna-se um diferencial para o piloto, que vai deixando a moto sempre preparada para as próximas etapas. Entendemos que o Clube de Vantagens é uma forma importante de gerar ainda mais confiança nos pilotos desta importante competição e uma opção de fidelizá-los também”, completa.

É hard!

O Hard Enduro traz um evento onde os competidores enfrentam desafios gigantes. Montanhas de ferro, montes de vegetação, areia, subidas íngremes, poeira e muita pedra fazem parte da jornada. “O desafio é tão grande que poucos quilômetros são percorridos em três, quatro horas, tamanha a dificuldade”, comenta Luiz Henrique. A edição 2024 é capitaneada pelo empresário e piloto Rodolfo Balasso e acontece de março a setembro, passando por diferentes cidades do país.

Regulamento

As peças adquiridas por meio do Clube de Vantagens são destinadas às motos utilizadas durante o campeonato. A opção do desconto vale para aquisições feitas 15 dias antes e até 15 dias depois de cada uma das etapas. Para participar, é preciso que o competidor esteja filiado à Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e também inscrito na modalidade Hard Enduro. Para garantir o desconto, o piloto precisa entrar em contato direto com a MXF pelo telefone/WhatsApp (41) 3524 1620, e preencher um pré-cadastro.

Confira o calendário:

1.ª etapa – De 08 a 10 de março em Morungaba (São Paulo);

2.ª etapa – De 19 a 21 de abril em Barão de Cocais (Minas Gerais);

3.ª etapa – De 17 a 19 de maio em Osório (Rio Grande do Sul);

4.ª etapa – De 14 a 16 de junho em Poços de Caldas (Minas Gerais);

5.ª etapa – De 16 a 18 de agosto em Socorro (São Paulo);

6.ª etapa – De 20 a 22 de setembro em Cuiabá (Mato Grosso).