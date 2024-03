Audi acelera preparativos para estreia bem-sucedida na Fórmula 1

Liderada por Gernot Döllner, CEO da Audi AG, a marca das quatro argolas reforça a sua agenda com foco no futuro, novos produtos, tecnologias e fortalecimento da marca Audi no cenário global. Nesse contexto, os membros dos Conselhos da AUDI AG e da Volkswagen AG decidiram reforçar o compromisso com a Fórmula 1 e acelerar os preparativos para o início da temporada de 2026. A Audi planeja adquirir uma participação de 100% no Grupo Sauber. Oliver Hoffmann será nomeado Representante Geral do programa da Audi Fórmula 1. Andreas Seidl, por sua vez, se tornará CEO da equipe Audi F1 e será responsável pela implementação do projeto F1, bem como pela gestão da equipe Audi F1.

Oliver Hoffmann, atualmente à frente da divisão de Desenvolvimento Técnico, será nomeado Representante Geral pelo Conselho de Administração e, como resultado, será responsável pela implementação da AUDI AG na principal competição do automobilismo mundial. A posição recém-criada unirá todos os três pilares do programa de Fórmula 1: a participação na célebre equipe suíça de corrida Grupo Sauber, o desenvolvimento da unidade de potência pela Audi Formula Racing GmbH nas instalações de Neuburg, na Alemanha, e o direcionamento estratégico e ativação do programa da AUDI AG. Além do lançamento bem-sucedido do programa de Fórmula 1, essas ações visam fortalecer a marca Audi no cenário global e garantir uma estreita colaboração entre o automobilismo e a produção em série.

Neste sentido, a Audi planeja adquirir 100% do Grupo Sauber. Um acordo foi realizado com o atual acionista majoritário, Islero Investments AG, que apoia totalmente essa mudança. Além de presidir o comitê de acionistas da Audi Formula Racing GmbH, Oliver Hoffmann se tornará presidente do Conselho de Administração de todas as empresas Sauber.

Devido a isso, Oliver Hoffmann deixa o cargo de membro do Conselho de Administração da AUDI AG. O CEO da Audi, Gernot Döllner, assumirá o comando da divisão de Desenvolvimento Técnico, além de suas atuais responsabilidades, avançando na transformação contínuas do setor, as quais incluem, além de encurtar os tempos de desenvolvimento, desenvolver estruturas mais eficientes e áreas de responsabilidade claras, a fim de operacionalizar a priorização de produtos e tecnologias conforme prescrito pela Agenda Audi.

A Audi vem desempenhando outro fundamental papel em meio aos preparativos de sua entrada na F1 em 2026. Andreas Seidl, CEO da equipe Audi F1, será responsável pela implementação do projeto Audi F1 e também será o rosto da futura equipe Audi Fórmula 1.

“A entrada na Fórmula 1 não é apenas o auge da história de muito sucesso da Audi no automobilismo, mas também um grande desafio esportivo, pois é um compromisso financeiro. Por meio da união de responsabilidades de Oliver Hoffmann e da aquisição completa do Grupo Sauber, estamos acelerando nossos preparativos para a temporada de 2026”, destaca Manfred Döss, Presidente do Conselho de Supervisão da AUDI AG.

“A Audi deve permanecer tecnologicamente flexível, capaz de agir e preparada para o futuro. Por isso, precisamos de um rumo claro. ‘Vorsprung durch Technik’ deve ser a nossa aspiração. Isto tornou-se agora a principal prioridade da gestão. Estou, portanto, ansioso por cooperar ainda mais intensamente com Gernot Döllner. Todos os agradecimentos dos funcionários da Audi vão para Oliver Hoffmann pelo seu trabalho. Desejamos a ele e às quatro argolas muito sucesso na principal categoria do automobilismo”, afirma Jörg Schlagbauer, Vice-Presidente do Conselho de Supervisão e Presidente do Conselho Geral de Obras da AUDI AG.

“Agradeço a Oliver Hoffmann por sua dedicação incansável como Membro do Conselho de Administração para Desenvolvimento Técnico. Nos últimos anos, Oliver contribuiu significativamente para aprimorar o DNA do produto Audi, que agora estamos trazendo ao mercado, passo a passo, com o breve lançamento do Audi Q6 e-tron. Em particular, os modelos de grande volume baseados em PPE e PPC, que são importantes para nós, levam a sua assinatura”, parabeniza Gernot Döllner, Presidente do Conselho de Administração da AUDI AG.

A extensa experiência de Hoffmann no automobilismo faz dele o homem certo na hora certa. Como membro do Conselho de Administração para o Desenvolvimento Técnico e como Chefe da Audi Sport, ele conseguiu grandes conquista no automobilismo para a marca das quatro argolas. Isso inclui vitórias e campeonatos internacionais em corridas de clientes, no DTM e no Campeonato Mundial de Fórmula E. Recentemente, a Audi foi a primeira fabricante a vencer o famoso e notório Rally Dakar com uma inovadora transmissão eletrificada. E os preparativos para a entrada na Fórmula 1 em 2026 estão a todo vapor.

“Gostaria de agradecer a toda a equipe de Desenvolvimento Técnico pelo formidável desempenho nos últimos anos e estou orgulhoso dos excelentes produtos resultantes do nosso trabalho intensivo, os quais levaremos às ruas nos próximos meses. O automobilismo, especialmente a Fórmula 1, é a minha grande paixão. Estou convencido de que, ao agrupar responsabilidades e assumir 100% do Grupo Sauber, iremos acelerar ainda mais nossos preparativos para o lançamento em 2026. Estou satisfeito por termos conseguido os serviços de Andreas Seidl como CEO da Audi F1 Team. Ele é exatamente o homem certo para o nosso plano ambicioso. Graças à sua ampla experiência em cargos de liderança no lado do fabricante e da equipe de Fórmula 1, ele fará uma contribuição significativa para o projeto de Fórmula 1 da Audi”, ressalta Oliver Hoffmann.

Nascido na cidade de Passau, Alemanha, Andreas Seidl iniciou sua carreira no automobilismo no programa de Fórmula 1 da BMW. Ele também foi Diretor de Operações de Corrida nesse período. Como Chefe de Equipe, Seidl celebrou vários campeonatos mundiais e três vitórias gerais nas prestigiadas 24 Horas de Le Mans. De 2019 a 2022, Seidl foi chefe da equipe McLaren de Fórmula 1, antes de assumir o cargo de CEO do Grupo Sauber em 2023.

“Agradeço a Gernot Döllner e Oliver Hoffmann pela confiança e estou ansioso para liderar a Audi na Fórmula 1 junto com uma equipe altamente motivada como CEO da Audi F1 Team. Temos um roteiro claro sobre como queremos nos tornar competitivos e temos objetivos ambiciosos. A concretização deles está em andamento e será ainda mais acelerada por meio da aquisição completa da Sauber pela AUDI AG”, conclui Andreas Seidl.