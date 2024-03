Novo McLaren Artura Spider, a evolução dos Supercarros

A McLaren revelou o novo Artura Spider, seu primeiro conversível com trem de força híbrido de alto desempenho e o segundo modelo da gama Artura. O novo Spider é apresentado com melhorias significativas em termos de potência, desempenho e engajamento do condutor, que se combinam com os prazeres sensoriais da condução descapotável para acrescentar uma nova dimensão ao modelo. O modelo chega ao Brasil no segundo semestre de 2024, por preço ainda a ser definido.

O preço do Artura Spider no Reino Unido parte de £ 221.500. Existem mais três especificações de interior, cada uma disponível por £ 5.050 adicionais: Performance, que tem uma estética mais esportiva; TechLux, onde o foco está no luxo técnico que o nome sugere; e Vision, que exibe um visual mais vanguardista e aventureiro.

Elevando ainda mais o desempenho do supercarro, as melhorias projetadas para o Spider também foram incorporadas à carroceria cupê, com um novo modelo introduzido simultaneamente. Tanto o Artura Spider quanto o Artura Coupe proporcionam os mais elevados níveis de desempenho dinâmico – incluindo uma excelente capacidade em pista. Igualmente satisfazerem os requisitos de condução regular e oferecerem um passeio elétrico quase silencioso, tão benéfico em ambientes urbanos.

O Artura Spider foi projetado e desenvolvido para objetivos ambiciosos em todos os níveis, com foco particular no envolvimento do motorista, desempenho, agilidade, refinamento, eficiência e qualidade. A atração adicional de uma capota rígida retrátil, que opera eletricamente em apenas 11 segundos para proporcionar uma experiência de total liberdade, garante uma alegria inebriante aos ocupantes.

O novo Artura Spider e o novo Artura Coupe – ambos designados como ano/ modelo 2025 – estão disponíveis para encomenda imediata, com as primeiras entregas a partir de meados do ano, dependendo da região.

“O novo Artura é absolutamente o supercarro completo da próxima geração, qualquer que seja o modelo que você escolher. Atualizamos o conjunto de propulsão e os sistemas de chassis para proporcionar mais potência, desempenho mais dinâmico e níveis ainda mais elevados de ligação com o condutor – sem qualquer compromisso na condução diária. E agora, juntamente com o novo Artura Coupe, temos o Artura Spider, um novo conversível que tem todas essas melhorias e traz outra dimensão de entusiasmo ao ar livre aos supercarros da McLaren”, comenta Michael Leiters, CEO da McLaren Automotive.

O foco incansável da McLaren em sua filosofia de engenharia superleve é fundamental para oferecer as vantagens que permitem a entrega de características dinâmicas e desempenho excepcionais, correspondendo ao máximo de entrega do condutor e exigidos de qualquer um de seus carros.

O novo Artura Spider registra peso seco de apenas 1.457 kg, somente 62 kg a mais que o Artura cupê. Esses números facilmente posicionam o novo Spider como o mais leve entre os conversíveis concorrentes, desfrutando de uma vantagem de até 83kg.

Mais importante ainda, em combinação com os 700 cv do trem de força híbrido de alto desempenho, isso proporciona uma relação peso/potência de 480 cv/ton, o que credencia o Artura Spider a otimizar todos os aspectos do alto desempenho de um supercarro, incluindo a exploração completa do motor central e do layout do chassi com tração traseira.

O coração do Artura é a plataforma McLaren Carbon Lightweight Architecture, que fornece segurança sem perda de rigidez quando o teto fixo é recolhido – a maior parte da diferença de 62 kg entre o Spider e o Coupe está no mecanismo elétrico da peça retrátil.

Além do monocoque central de fibra de carbono, a plataforma MCLA incorpora estruturas de impacto de alumínio e uma estrutura traseira que abriga o trem de força híbrido. Uma inovadora arquitetura elétrica Ethernet também faz parte da MCLA, reduzindo o cabeamento em 25% e com isso o peso proporcional. A arquitetura elétrica foi otimizada no processo de desenvolvimento do novo Spider para aumentar a capacidade de dados e velocidades de transferência.

O trem de força híbrido de alto desempenho da McLaren foi recalibrado com 20 cavalos de potência adicionais ao motor V6 a gasolina, que soma agora 700 cv. A potência adicional concentra-se desde as 4.000 rpm até ao limite máximo das 8.500 rpm, proporcionando um acentuado “crescendo” no desempenho. O valor máximo do torque permanece em musculosos 720 Nm, com entrega otimizada por pequenas alterações no mapeamento eletrônico. Essa recalibração do motor também será disponibilizada gratuitamente aos proprietários dos Arturas anteriores através de concessionárias McLaren.

O motor M630 – de 3 litros, alumínio e cárter seco – agora atinge mais de 200 cv por litro. É extremamente compacto e leve, com apenas 160 kg (ou 50 kg a menos que um McLaren V8) e é significativamente mais curto, melhorando a eficiência. Suas dimensões são possíveis graças a um design de ângulo em V de 120 graus, que também contribuiu para um centro de gravidade baixo. O design do motor reduz as perdas de pressão através do sistema de escape, além de comportar um virabrequim mais rígido e, por sua vez, um limite de rotação de 8.500 rpm. A natureza de rotação livre do motor V6 é apoiada pelos turbocompressores duplos, localizados entre as bancadas dos cilindros, posicionamento que lhes permite girar mais rapidamente, melhorando a resposta do acelerador.

A sonoridade do motor também foi melhorada, com um sistema de escape valvulado revisto que incorpora um ressonador sintonizado e uma forma cônica ascendente nas saídas de escape, a fim de refinar ainda mais a nota do motor nos pontos médios e superiores da linha de rotações. Isto proporciona um som mais “limpo”, que envolve os ocupantes. Um sistema de escapamento esportivo opcional está disponível, oferecendo um tom geral aprimorado e mais claro e um envolvimento ainda maior do motorista por meio de um simulador de escapamento que canaliza ondas sonoras autênticas do tubo de escape para a cabine.

A resposta e a potência do V6 do Artura são complementadas por um motor elétrico de fluxo axial extremamente compacto. Localizado dentro da caixa de transmissão, ele gera 95 cv e 225 Nm e possui uma densidade de potência por quilograma 33% maior que o sistema usado no icônico hipercarro McLaren P1.

O motor elétrico é alimentado por uma bateria composta por cinco módulos de íons de lítio, oferecendo uma capacidade de energia utilizável de 7,4 kWh e um alcance puramente elétrico de 33 km. A bateria é resfriada por um refrigerador que usa trilhos de resfriamento, enquanto o conjunto – incluindo uma unidade de distribuição de energia que transfere a energia da bateria da parte traseira do veículo para os acessórios na frente – é montado sobre um piso estrutural de fibra de carbono. Este é então aparafusado na base traseira do monocoque, otimizando a rigidez, a distribuição de peso e a proteção contra colisões.

No geral, os componentes híbridos compactos do Artura – incluindo a bateria de 88 kg e o motor elétrico de 15,4 kg – acrescentam apenas 130 kg ao peso total, uma conquista que é fundamental para que o novo Spider atinja os melhores valores de peso da sua classe.

A entrega instantânea de torque fornecida pelo motor elétrico os 605 cv do motor V6 biturbo proporcionam ao Artura uma resposta de aceleração extremamente nítida, seja em marcha ou através das trocas de marchas. Os números oficiais do Artura Spider – de 0 a 100 km/h em 3 segundos, de 0 a 200 km/h em 8,4 segundos e de 0 a 300 km/h em 21,6 segundos – destacam o nível de desempenho de supercarro disponível. A velocidade máxima é limitada a 330 km/h.

Um sistema de “launch control” para performance otimizada nas pistas é padrão, assim como um novo recurso batizado de ‘Spinning Wheel Pull-Away’. Ativado ao se desligar o controle eletrônico de estabilidade, permite uma derrapagem dramática ao acelerar a partir da imobilidade com uma grande carga no acelerador.

Os novos suportes do trem de força desenvolvidos para o Artura 2025 trazem benefícios claros às características dinâmicas. Eles são ajustados para limitar o movimento do conjunto propulsor, especialmente sob intensa carga, melhorando assim a estabilidade, a sensação ao volante e a agilidade geral do veículo, proporcionando uma condução mais precisa e envolvente.

Além dos benefícios dinâmicos proporcionados pelos novos suportes do motor, o aumento da rigidez significa que o condutor está mais consciente do próprio conjunto propulsor como parte integrante do envolvimento geral que experimenta, acrescentando maior emoção.

A suspensão traseira do Artura combina um braço superior com dois braços inferiores e uma barra de ligação na frente do centro da roda para maximizar a estabilidade e a precisão do veículo e reduzir as saídas de frente nas curvas durante a aceleração. O conceito de suspensão traseira é combinado ao sistema Proactive Damping Control – desenvolvido em parceria com a Monroe –, que oferece suporte adicional às características excepcionais de condução e manuseio do Artura.

Existem três modos de condução dinâmica, cada um ativando níveis diferentes de controle da carroçaria através do ajuste dos amortecedores. Comfort é o modo padrão, com Sport e Track oferecendo configurações de mais suporte.

Todo novo Artura vem de fábrica com dez anos de garantia contra corrosão por perfuração da carroceria, seis anos de garantia para a bateria e cinco para o veículo – todas podem ser estendidas. Um plano de serviço de três anos também está incluído, assim como um pacote de assistência rodoviária de cinco anos.

Mais informações sobre o novo McLaren Artura Spider, incluindo especificações completas e disponibilidade de opções, podem ser encontradas junto com um configurador online que permite aos clientes explorar opções de cores e equipamentos em: https://cars.mclaren.com/en/artura-spider.