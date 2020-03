A Praça São Pedro, no Vaticano, recebe nesta sexta-feira (27), às 14h (horário de Brasília) o Crucifixo Milagroso de Roma, uma peça com mais de 500 anos que traz consigo um grande histórico: ter sido responsável por conter uma peste que assolou a Itália em 1522. Junto com a exposição do Santíssimo, o Papa dará a Benção de Indulgência Plenária Urbi et Orbis. Trata-se de uma iniciativa do Papa Francisco em trazer a peça religiosa famosa também por permanecer ilesa a um incêndio devastador em Roma, em 1519, pouco antes da peste.

Assista a benção Urbi et Orbi

No último dia 15 o Papa Francisco visitou a peça, que fica originalmente instalada na igreja de San Marcello Al Corso, e fez uma oração. Nesta sexta-feira, uma nova oração pelo fim da pandemia do coronavírus será realizada com o crucifixo milagroso, na Praça São Pedro, que ficará completamente vazia, pela prece mundial.

Il Crocifisso miracoloso, venerato da Papa Francesco il 15 marzo scorso, lascia la Chiesa di San Marcello al Corso per essere in piazza San Pietro per la preghiera che Bergoglio reciterà il 27 marzo prossimo alle 18 affinché cessi l’epidemia del coronavirus pic.twitter.com/4GD1UszOpB — Francesco Antonio Grana (@FrancescoGrana) March 25, 2020

A peça foi retirada com todo cuidado. Para os católicos, o crucifixo milagroso ganhou fama pelo fim das epidemias e é muito venerado pelos papas através dos tempos.

Indulgência

Também nesta sexta-feira, o Papa Francisco rezará e dará a indulgência plenária ao mundo por causa da pandemia de coronavírus. A indulgência é a remissão total ou parcial dos pecados. O Urbi et Orbi (à cidade e ao mundo) será transmitida pela televisão e pretende atingir milhões de pessoas.