Ao menos seis pessoas morreram nesta terça-feira, 10, em um ataque a tiros em um hospital público em Ostrava, a 350 km ao leste de Praga, capital da República Checa, informou a polícia. O balanço inicial era de quatro vítimas, mas duas delas estavam gravemente feridas e não resistiram.

Pavla Jirouskova, porta-voz da polícia local, explicou que os agentes estão em busca do autor dos disparos, que fugiu do local do crime. “Confirmo que houve um ataque a tiros no hospital de Ostrava, à 7h (3h em Brasília)”, afirmou o ministro do Interior, Jan Hamacek.

O ataque a tiros aconteceu em uma sala de espera, disse o primeiro-ministro da República Checa, Andrej Babis. Agentes esvaziaram o hospital por questão de segurança.

“Quatro pessoas morreram na hora e duas ficaram gravemente feridas, mas infelizmente também morreram”, afirmou Babis. A polícia divulgou no Twitter a foto de um suspeito: um homem com cerca de 1,80 metro, vestindo jaqueta vermelha. (Com agências internacionais).