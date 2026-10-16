Leapmotor B10 Ultra-Híbrido estreia por R$ 179.990 e até 900 km de autonomia combinada

A Leapmotor lança no mercado brasileiro o Leapmotor B10 Ultra-Híbrido. O SUV médio foi apresentado no Festival Interlagos 2026 e apresentado aqui na Tribuna em primeira mão e chega em versão única por R$ 179.990.

Com o lançamento, a marca passa a contar com a tecnologia REEV (Range Extended Electric Vehicle) em todo o portfólio no Brasil. O sistema une tração 100% elétrica em tempo integral à possibilidade de reabastecer com gasolina ou recarregar na tomada.

Como funciona a tecnologia REEV

O B10 Ultra-Híbrido utiliza um motor a combustão dedicado exclusivamente a gerar energia. Um propulsor 1.5 16V a gasolina alimenta a bateria ou o motor elétrico de tração por meio de gerenciamento eletrônico.

Segundo a montadora, a resposta do acelerador é idêntica à de um veículo elétrico puro, com autonomia combinada de até 900 km pelo ciclo WLTP. O conjunto mecânico é formado por:

Motor elétrico traseiro: 218 cv de potência e 240 Nm de torque.

Bateria: 18,8 kWh do tipo lítio-fosfato-ferro (LFP), sem cobalto ou níquel, com arrefecimento a líquido independente.

Recarga: Compatível com corrente alternada (AC) e contínua (DC), recuperando de 30% a 80% da carga em até 18 minutos.

Tanque de combustível: 50 litros de gasolina em tanque pressurizado para reduzir perdas por evaporação.

Tampa do porta-malas do B10 Ultra-Híbrido conta com acionamento elétrico, altura configurável e capacidade de 350 litros. Foto: Divulgação/ Leapmotors/ Media Stellantis.

O condutor conta com quatro modos de energia (EV+, EV, Combustível e Power+) e três perfis de condução predefinidos (Conforto, Padrão e Esportivo), além do modo Personalizado.

Espaço interno e equipamentos

Com distância entre-eixos superior a 2,73 metros, o B10 Ultra-Híbrido traz acabamento com revestimento hipoalergênico certificado OEKO-TEX®. A cabine inclui teto solar panorâmico SkyView com mais de 1,8 m² de área e iluminação ambiente ajustável.

Cabine do Leapmotor B10 destaca central multimídia de 14,6 polegadas, sistema de som com 840W e acabamento hipoalergênico certificado OEKO-TEX® Foto: Divulgação/ Leapmotors/ Media Stellantis.

Entre os recursos tecnológicos e de conforto estão:

Central multimídia com tela de 14,6 polegadas e suporte a Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Sistema de som com 12 alto-falantes e subwoofer, totalizando 840W de potência e som 7.1.

Bancos dianteiros com ajuste elétrico, ventilação e memória, carregador por indução e portas USB tipo C na dianteira e na segunda fileira.

Porta-malas de 350 litros, expansível até 1.419 litros com os bancos traseiros rebatidos, com tampa de abertura elétrica e altura configurável.

O modelo é oferecido em cinco cores externas sem custo adicional: Branco Lunar, Prata Estelar, Cinza Tundra, Preto Eclipse e o tom Azul Celeste.

Segurança e condução

O veículo vem equipado com sete airbags, incluindo uma bolsa central entre os bancos dianteiros para colisões laterais. O pacote de assistência à condução semiautônoma (ADAS) de nível 2, chamado Leap Pilot, inclui:

Frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas.

Assistente de manutenção de faixa e controlador de velocidade adaptativo.

Alerta de ponto cego e assistente de tráfego cruzado.

Farol alto automático e leitor de placas.

Monitoramento de fadiga do motorista.

Com tração traseira e rodas de liga-leve de 18 polegadas, o SUV médio une a dirigibilidade de um veículo elétrico à versatilidade do reabastecimento. Foto: Divulgação/ Leapmotors/ Media Stellantis.

Garantia e revisões

A linha 2027 da Leapmotor tem seis anos de garantia completa. A bateria, o motor elétrico e os componentes de alta tensão possuem garantia de oito anos. As revisões ocorrem a cada 12 meses ou 20 mil quilômetros, o que acontecer primeiro.

Ficha Técnica: Leapmotor B10 Ultra-Híbrido

Preço de lançamento: R$ 179.990

R$ 179.990 Motorização: Elétrico traseiro + Gerador 1.5 16V a gasolina

Elétrico traseiro + Gerador 1.5 16V a gasolina Potência e Torque: 218 cv e 240 Nm

218 cv e 240 Nm Bateria: 18,8 kWh (LFP)

18,8 kWh (LFP) Autonomia combinada: Até 900 km (ciclo WLTP)

Até 900 km (ciclo WLTP) Entre-eixos: Mais de 2,73 metros

Mais de 2,73 metros Porta-malas: 350 litros (expansível até 1.419 litros)

350 litros (expansível até 1.419 litros) Garantia: 6 anos (veículo) e 8 anos (componentes de alta tensão e bateria)

Com tração traseira e rodas de liga-leve de 18 polegadas, o SUV médio une a dirigibilidade de um veículo elétrico à versatilidade do reabastecimento. Foto: Divulgação/ Leapmotors/ Media Stellantis. Tampa do porta-malas do B10 Ultra-Híbrido conta com acionamento elétrico, altura configurável e capacidade de 350 litros. Foto: Divulgação/ Leapmotors/ Media Stellantis.

Leapmotor B10 – Perguntas Frequentes

Qual é o preço de lançamento do Leapmotor B10 Ultra-Híbrido?

O SUV médio é comercializado em versão única por R$ 179.990.

Como funciona a tecnologia REEV no B10?

O veículo utiliza um motor elétrico para a tração integral nas rodas e um motor a combustão dedicado exclusivamente a gerar energia para a bateria e o sistema, permitindo reabastecer com gasolina ou recarregar na tomada.

Qual é a autonomia total do modelo?

O Leapmotor B10 Ultra-Híbrido alcança autonomia de até 900 km pelo ciclo WLTP.