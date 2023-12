IAT emite alerta: risco de ataque de abelhas em trilha do Pico Paraná

A diretoria de Patrimônio Natural do Instituto Água e Terra (IAT) alerta para o risco de ataque de abelhas durante o percurso que leva à Montanha da Ciririca. A trilha de aproximadamente oito quilômetros corta os parques estaduais Pico Paraná, localizado em Campina Grande do Sul e Antonina, e o Roberto Ribas Lange, em Antonina e Morretes, e leva ao conjunto rochoso com 1.700 metros de altitude, denominado Pico da Ciririca.

A medida é preventiva para evitar acidentes. “Queremos que as pessoas que forem fazer esse passeio redobrem a atenção para evitar o ataque das abelhas. Lembrando que elas, as abelhas, estão em seu habitat natural”, afirma o diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andreguetto.

LEIA TAMBÉM:

>> Empresário Beto Madalosso admite erro e fecha restaurante em Curitiba

>> BR-277 tem grave acidente com morte e fica bloqueada por horas

A trilha está inserida no Parque Estadual Pico Paraná, que abriga algumas das maiores formações rochosas do Paraná, como o Pico Paraná (1.877 metros), o Ibitirati (1.877 metros) e o Ciririca (1.700 metros).

O Pico Paraná é o mais alto do sul do país, localizado na Serra do Mar. O parque funciona todos os dias, com portaria 24 horas. É necessário cadastro, que pode ser feito por meio do site do IAT. Mais informações pelo telefone: (41) 3213-3428.

Já o Parque Estadual Roberto Ribas Lange é uma área de proteção integral com 2,6 mil hectares. O local não está aberto à visitação.

Você já viu essas??

Com carinho 20 Mensagens de Ano Novo para você mandar no WhatsApp pra todo mundo! Novidade Badalada churrascaria de Curitiba abre filial em Balneário Camboriú Mega da Virada 2023 Fuja da fila! Saiba como apostar na Mega da Virada online