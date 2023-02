Falecimentos em Curitiba e região. Veja o obituário desta terça-feira (21).

Adair Aparecida Strapasson, 70 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Francisco Gasparin e Ignez Milani Gasparin. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Alan Rodrigues Camilo da Silva, 24 anos. Filiação: Paulo Ferreira da Silva e Roseli Rodrigues Camilo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal Boqueirão – Curitiba -PR.

Ângela Simons, 85 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Theodoro Simons e Helena Berhordino Simons. Sepultamento ontem.

Ângelo dos Santos, 87 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco dos Santos e Júlia Guimar. Sepultamento hoje, Cemitério Nova Prata do Iguaçu -PR, saindo da Capela Cemitério Nova Prata do Iguaçu -PR.

Antônio Estevo Ligoski, 64 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Ramao Ligoski e Frieda Ligoski. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos.

Aparecida Victoriano, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Maria Victoriano e Rosa Maria. Sepultamento ontem.

Arnaldo Schreiber, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Leopoldo Augusto Schreiber e Maria de Lourdes de Oliveira Schreiber. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal – Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Brasiliana Garrett do Prado Santos, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Aristides Rodrigues do Prado e Zélia Garrett do Prado. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capeal Unilutus.

Circe Maria de Munhoz Furtado, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Saul Munhoz e Zaide Almeida de Munhoz. Sepultamento ontem.

Clodoaldo Aparecido da Silva, 53 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Miguel da Silva e Maria Aparecida de Souza Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Registro – Sp, saindo da Capela Cemitério Municipal de Registro – Sp.

Daniel Lopes dos Santos, 37 anos. Profissão: segurança. Filiação: Icara Lopes dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Dejanira Carlin, 99 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Ildefonso Pereira Prestes e Maria Correia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitba.

Dirceu da Costa Ribas, 95 anos. Filiação: Josino Ferreira Ribas e Maria da Costa Ribas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Divair Barbosa da Silva, 60 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: José Luiz Barbosa e Leopoldina Ferreira Barbosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 – Cemitério Municipal do Água Verde..

Domingos Gonçalves Nunes, 95 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Odorico Nunes Soares e Vergínia Gonçalves Soares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Emelie Jean Challela, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jean Melhen Chelala e Warde Chelala. Sepultamento ontem.

Esteban Maximo Barale, 93 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Esteban Antônio Barale e Josefa Gordon de Barale. Sepultamento ontem.

Fernanda Scheletter, 17 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Fernando Scheletter e Elisa Regina Figueiredo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Francisco de Lima, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Boaventura de Lima e Targina Prestes do Nascimento. Sepultamento ontem.

Gracil Marlene Bertapelli Jayme, 86 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Alberto Bertapelli e Rosa Scrocano Bertapelli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Helton Jhon Santos dos Reis, 24 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Roberto dos Reis e Edneia dos Santos Reis. Sepultamento ontem.

Ivanilde do Socorro Guimarães Belini, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eurides Santos Guimarães e Ivanira Pires Guimarães. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Cemitério São Gabriel em Colombo,PR.

Jorge Luís dos Anjos, 69 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Cândido dos Anjos e Thereza Bueno dos Anjos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

José Gonçalves, 61 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Geraldino Gonçalves e Ernestina da Luz. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Unilutus.

Lisandro dos Santos Padilha, 77 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Juvêncio Gonçalves Padilha e Benedita Bueno dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Segundo Faxinal da Lapa PR, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Márcio Henrique Furneiro Siebra, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Márcio Francisco Siebra e Janete Gonçalves Furneiro. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Floresta PR, saindo da Capela Municipal de Floresta PR.

Maria Josefa Carlin, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Júlio Michinski e Ida Michinski. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela da Luz CurtibaPR.

Maria Madalena de Jesus Silva, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Vidal dos Santos e Maria Madalena de Jesus. Sepultamento ontem.

Mauro Marcos Golemba, 66 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Golemba e Wanda Kaminski Golemba. Sepultamento ontem.

Miguel Alves Martins, 65 anos. Profissão: segurança. Filiação: Marins Alves Martins e Dolalia dos Santos Martins. Sepultamento ontem.

Nereu da Silva, 73 anos. Profissão: militar. Filiação: Ivergisto Marano da Silva e Ida Cota Silva. Sepultamento ontem.

Noah Cardoso dos Santos, 2 anos. Filiação: Jordan Gonçalves Cardoso e Alexia Rederd dos Santos. Sepultamento ontem.

Olinda Cipriani, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Nelson Maurício da Veiga e Inês Leandro da Veiga. Sepultamento hoje, (Morretes) Cemitério Municipal de Morretes(PR), saindo da Capela Municipal de Morretes PR.

Paulo Maurício Muller, 68 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Muller e Nair Pinto Muller. Sepultamento ontem.

Ponciano Almeida Góes, 83 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: José Calistro Alves Góes e Maria Luíza Almeida. Sepultamento ontem.

Rodrigo Pereira Lopes, 34 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Nelsi Proenca Lopes e Terezinha Amaral Pereira Lopes. Sepultamento ontem.

Ronei Moreira Diniz, 38 anos. Filiação: João Moreira Diniz e Isaura Quirino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 Cemitério Municipal do Boqueirão – Curitiba -PR.

Rosita Alves Cordeiro, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cantidio Alves Cordeiro e Luzia Selucio Cordeiro. Sepultamento ontem.

Sandra Mara de Oliveira, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Cardoso de Oliveira e Madalena Alves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Sebastiana Pereira dos Santos, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orozimbo Pereira Lima e Luzia Gonçalves de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tiago Carlos de Lima, 34 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio Carlos de Lima e Cleonice Batista da Silva Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Valnei Luiz da Silva Andrade, 62 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Alcides Antunes de Andrade e Theresinha da Silva Andrade. Sepultamento ontem.

Vanderson Afonso Campos, 49 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Sebastião Benfica Campos e Bebiana Ferreira Campos. Sepultamento hoje, Cemitério da Paz em Itabira, Minas Gerais, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

