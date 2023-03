Ailton Mendes Batista, 79 anos. Filiação: Alcino Mendes Batista e Júlia Mendes Batista. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Memorial de Luto Cuiriitba/sala Jacaranda.

Alcir Gallieri, 87 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Alberto Fioravanti Gallieri e Ana Gallieri. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Altivir Alves Ferreira, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Hercilio Alves Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Anna Hrycyk Luca, 87 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Nicolau Hrycyk e Maria Sembay. Sepultamento ontem.

+Leia mais! Foo Fighters se apresenta em Curitiba no Couto Pereira em setembro

Antônio Pedroso de Araujop, 84 anos. Filiação: Benedito Severino de Araújo e Cândida Pedroso de Oliveira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Igreja Missão TatuquaraPR.

Ary Nelson Alves, 54 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Jorge Alves e Brandina Maria Rybas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Berta Silva Broullon Couso, 48 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Ramon Broullon Couso e Maria Leni Silva Couso. Sepultamento ontem.

Cerli Pereira Bueno, 59 anos. Filiação: Alcides Pereira Bueno e Marcilia Pereira Bueno. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Dario Biscaia de Andrade, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Biscaia de Andrade e Marcelia de Oliveira Andrade. Sepultamento hoje, Cemitério Faxina, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

David Moreira Bernardine, 75 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Ozório Antunes Moreira e Rosa Bernardine Moreira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

David Nunes de Miranda, 78 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Selvino Rodrigues de Miranda e Claricia Nunes Miranda. Sepultamento ontem.

Divanir Lourdes de Oliveira, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leocádio de Oliveira e Terezinha de Oliveira. Sepultamento ontem.

Donizete Gonçalves de Melo, 66 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Gonçalves de Melo Filho e Maria Izabel de Melo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Elza Padilha dos Santos Maia, 64 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Gumercindo Padilha dos Santos e Belmira Pinto dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Emília Crudi Forne, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rafael Crudi e Júlia Dorigao. Sepultamento ontem.

Erica Aparecida de Lara, 40 anos. Profissão: diarista. Filiação: Vilson Soares de Lara e Marilda Teresinha da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

+Viu essa? Boom habitacional? Bairro de Curitiba lidera em emissão de alvarás para construção

Fátima Maria Mocellin de Félix, 66 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Eugênio de Félix e Maria Mocellin de Félix. Sepultamento ontem.

Felipe Cordeiro Favoreto, 74 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Maxiliano Favoreto e Helena Cordeiro Favoreto. Sepultamento ontem.

Giovani da Silva, 33 anos. Profissão: motorista. Filiação: Arnaldo da Silva e Maria Helena Winkler. Sepultamento ontem.

Heleno Ferreira, 63 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Raimundo Manoel Ferreira e Maria Bezerra Ferreira. Sepultamento ontem.

Hermi Aparecido da Silva, 57 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Antônio da Silva e Maria José da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Itanael Magalhães da Silva, 67 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Ottonio José da Silva e Nair de Moraes Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Igreja Adventista – Boqueirão.

Iwan Rohula, 80 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Akim Rohula e Charetyna Rohula. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Jailson Rogério Pruch, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: Gelson Pruch e Jurema da Silva Pruch. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Jefferson Souza, 39 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Gerson Souza e Clarice de Souza. Sepultamento hoje, (Campo do Tenente) Cemitériomun.de Campo do Tenente(PR), saindo da Capela Santa Sara em Campo do Tenente,PR.

Jenifer Cristiny Nunes, 19 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geziel Nunes e Cristiane de Fátima Oliveira. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

João Maria Berge, 93 anos. Filiação: José Berge Filho e Rosa Berge. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

José Leodoro, 78 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Rosalino Leodoro e Maria da Glória Leodoro. Sepultamento ontem.

José Ramos Napoleão, 74 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Ângelo Napoleão e Maria Tereza Napoleão. Sepultamento hoje, Cemitério Parque Campos Gerais, saindo da Capela do Cemitério Parque Campos Gerais.

José do Carmo Moreira, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Barbosa Moreira e Antonieta Silva Moreira. Sepultamento ontem.

Juracy Lemos de Camargo, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jovino Lemos de Camargo e Eugenia Lemos. Sepultamento ontem.

Juvenal Marcondes dos Santos, 50 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alcino Marcondes dos Santos e Ana Rosa de Franca. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Ajno da Guarda (Almirante Tamandaré).

Leandro Nogueira do Espírito Santo, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Divino do Espírito Santo e Cleusa Nogueira do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Luís Sidnei Coelho de Lima, 59 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Wolnir Antunes de Lima e Iolanda Coelho de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Luiz Euclides Martinotto, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aldo Martinotto e Eliza Irene Zanatta Martinotto. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 do Municipal do Boqueirão.

Luzia Rodrigues Minella, 83 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Pedro Rodrigues Filho e Ana Aparecida. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Muricy, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Luzia Uliani Raganhan, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Natal Uliani e Helena Perini. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Maria Cristina Pires, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Argemiro Machado e Leonida Gervazzo Rodrigues. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela 02 Unilutus Curitiba (PR).

Maria Ester Rodrigues Lourenço, 75 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Vicente Rodrigues e Sofia Rodrigues. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes da Silva de Lara, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião da Silva e Maria Santos da Silva. Sepultamento ontem.

Marta da Silva, 47 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Silva e Benedita Aparecida da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Assembleia de Deus.

Nani Acir de Oliveira, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Acyr de Oliveira e Alice Camargo de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Noely de Cássia Ribas, 35 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: José Alceu Ribas e Vera Lúcia de Franca Ribas. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Osvaldo Kuss, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nivaldo Kuss e Maria Francisca Kuss. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Mortuária Fazenda Rio GrandePR.

Pedro José Alves, 69 anos. Filiação: Abrão Alves da Silva e Augusta Alves da Silva. Sepultamento ontem.

Salvador Ferreira de Jesus, 69 anos. Filiação: Tertuliano Marques dos Santos e Guilhermina Ferreira de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Associação de Moradores Santa Quitéria.

Sérgio Luiz Salomão Eulalio, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: Wilson Eulalio e Sarah Salomão Eulalio. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano Onix (Curitiba).

Silvanira Nascimento da Paixão, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Cordeiro do Nascimento e Maria de Araújo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Tânia Mara Galvão Perez Centeno, 75 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Nelson Torres Galvão e Maria Batista Galvão. Sepultamento ontem.

Veja que incrível