Boom habitacional? Bairro de Curitiba lidera em emissão de alvarás para construção

Entre janeiro e fevereiro deste ano, a Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, emitiu mais de 30 alvarás de construção para habitação coletiva. Em 2022, foram liberados 138 alvarás deste tipo, que são convertidos em mais de sete mil unidades residenciais pela capital.

O bairro que concentra maior número de liberações para construção de moradias coletivas é o Santa Cândida. No ano passado, os bairros Bacacheri, Mossunguê e Santa Cândida foram os bairros com maior número de alvarás liberados. Em relação ao número de unidades residenciais, Santa Cândida lidera, com 1.408, seguido por Umbará (864), Bacacheri (521) e Novo Mundo (471).

A empresa construtora de habitações coletivas MRV, líder no segmento na América Latina, aposta no bairro Santa Cândida e iniciou em fevereiro deste ano as vendas do residencial Canto das Araucárias, que tem valor prevista de vendas de R$ 46 milhões.

O gestor executivo de vendas da MRV, Willians Ribeiro, explica que, ao longo dos últimos anos, a MRV vem diversificando sua linha de negócios e produtos, com o objetivo de melhor atender à crescente demanda do mercado imobiliário residencial. “A MRV&CO é uma plataforma de soluções habitacionais completa, capaz de fornecer a melhor opção de moradia para o momento de vida de cada cliente”, analisa.

