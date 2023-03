O preço da gasolina e do etanol em Curitiba já aumentou nesta quarta-feira (1º). A volta do tributo parcial dos combustíveis detalhada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira (28), já causou impacto na vida dos curitibanos. Saiba mais aqui como que fica a reintegração de impostos suspensos lá na época das eleições de 2022. Flagras feitos pela Tribuna nesta manhã mostram que muitos curitibanos estão comprando combustível com galão, para tentar economizar um pouco.

Em alguns bairros de Curitiba o aumento chegou a R$0,20 por litro da gasolina. No posto na Rua João Dembinski, no bairro Campo Comprido, por exemplo, a gasolina estava sendo comercializada a R$ 5,19, antes do aumento. Nesta quarta, já estava R$ 5,39, valor que era cobrado por outro posto na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, também no Campo Comprido. Segundo explicação, muitos donos de postos de combustível não fizeram um novo pedido para as refinarias e estão utilizando preços “velhos”.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

O que chamou a atenção nos postos foi a quantidade de pessoas enchendo galões para usar posteriormente, ou seja, temendo novos aumentos.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Por que o preço do combustível subiu em Curitiba?

O preço da gasolina pode subir até R$ 0,34 nas bombas, e o etanol, R$ 0,02 com a reoneração parcial dos combustíveis, disse ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Para manter a arrecadação de R$ 28,88 bilhões prevista até o fim do ano caso as alíquotas dos combustíveis voltassem ao nível do ano passado, o governo elevará o Imposto de Exportação sobre petróleo cru em 9,2% por quatro meses para obter até R$ 6,6 bilhões.

A nova medida provisória (MP) tem validade até o fim de junho. A partir de julho, informou Haddad, o futuro da desoneração dependerá do resultado da votação no Congresso. Caso os parlamentares não aprovem a MP, as alíquotas voltarão aos níveis do ano passado, com reoneração total.

Em 1º de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a Medida Provisória 1.157, que previa a reoneração da gasolina e do etanol a partir de 1º de março e a dos demais combustíveis em 1º de janeiro de 2024.

