Uma quadrilha que burlava esquema de transferência de veículos no Detran do Paraná é alvo de uma grande operação policial na manhã desta quarta-feira (1º). Após uma investigação de nove meses, Policia Civil e Detran descobriram o esquema que causou um prejuízo de mais de R$ 3,5 milhões. Policia cumprem 42 ordens judiciais contra integrantes da quadrilha em Curitiba e região metropolitana.

As investigações que identificaram a fraude ocorreram após pedido do próprio Detran-PR. Durante as diligências foi apurado que os indivíduos, que não são servidores do órgão, montaram um mercado paralelo para “alugar” senhas de despachantes.

A investigação apontou que os despachantes alugavam as senhas e, a partir de fraude, inseriam dados falsos nos sistemas, colocando em circulação carros furtados ou roubados que eram “regularizados” em nome de laranjas.

De acordo com as investigações, eles utilizavam do sistema para ter acesso a diversas informações dos veículos e condutores, assim como ter a autonomia de gerenciar processos de transferências e vistorias dos veículos.

900 vistorias/mês

Nos levantamentos feitos, a PCPR apurou que alguns despachantes apontavam fazer mais de 900 vistorias por mês. Além disso, foi constatado que diversas vistorias haviam sido feitas ao mesmo tempo em lugares diferentes, ficando comprovada a distribuição das chaves para diversas pessoas.

Como funcionava o esquema no Detran do Paraná?

Foto: Geraldo Bubniak / AEN.

O grupo criminoso iniciava a ação utilizando a chave do sistema digital de transferência de veículos de um despachante credenciado ao Detran, e com ela, aproveitava para alterar os dados dos veículos, visando incluir no mercado carros roubados ou furtados e adulterados com dados de veículos legais em circulação no país.

Em posse do veículo adulterado, o grupo buscavam veículos iguais nos sistemas, adulteravam sinais identificadores e utilizavam documentos falsos para transferir o veículo para um “laranja”, inclusive fazendo a transferência de domicílio. Na sequência, o veículo era vendido para um terceiro.

O proprietário do veículo verdadeiro só percebia que o seu carro não estava mais em seu nome quando fosse pagar os impostos, ao consultar os documentos do veículo pela internet ou ao receber notificação informando mudança de titularidade.

115 policiais nas ruas

Dentre as ordens judiciais estão 12 mandados de prisão preventiva, 23 de busca e apreensão e sete de monitoração eletrônica. Cento e quinze policiais civis participam da ação que conta ainda com o apoio de peritos da Polícia Científica e servidores do Detran, além do apoio aéreo de um dos helicópteros da PCPR.

Ação ocorreu nesta madrugada e contou com a participação de 115 policiais e agentes do Detran. Foto: Divulgação/Polícia Civil.

