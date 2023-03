Uma moradora da área rural de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, teve uma surpresa assustadora e perigosa quando chegou em casa na quinta-feira (23). Uma cobra coral verdadeira, uma das mais perigosas serpentes do mundo e a mais venenosa do Brasil estava na sua residência na localidade de Retiro,

Juliana Brandão, que é médica veterinária, conseguiu capturar a cobra e colocá-la em um vidro. “Quando vi, fiquei mole. Ela entrou na cozinha por debaixo da porta. Levei minha filha na escola, voltei e estava trabalhando no computador. Levantei pra fazer um café e dei de cara com ela a uns 50cm da porta indo pra baixo do sofá”, contou à Tribuna. A “invasora” era uma filhotinha, mas ainda sim perigosa.

Após consultar especialistas em uma comunidade do Facebook, ela confirmou que trata-se de uma coral verdadeira da espécie Micrurus altirostris, ou coral uruguaiana. O veneno das cobras corais são extremamente poderosos, equivalentes ao da Naja, e atingem rapidamente o sistema nervoso central, provocando paralisia de músculos como o diafragma e o coração.

Após capturar a serpente, a moradora levou até uma área mais afastada da residência de devolveu o bichinho pra natureza.

Não é a primeira cobra que aparece na chácara de Juliana. No final de janeiro ela fez outro flagra, de uma jararaca-da-mata, outra cobra venenosa, bem ao lado da sua casa, próximo de cachorros e até da sua filha, que ainda é criança. Após algumas horas, a cobra tomou seu caminho e voltou para a mata.