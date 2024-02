Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (24)

AIKO ANDO, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISANO ANDO. Filiação: YOSHIMATSU UNO e ITI UNO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 13:30h.

ALESXANDRO MACHADO, 48 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OLIVIO MACHADO e FLORENCIA NINES MACHADO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ALVARO SOPRANI, 90 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: FRANCISCA DE ARAUJO SOPRANI. Filiação: JOSE SOPRANI e ANGELINA PAVAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ANA CLARA BARROS SILVA, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: SERGIO SATURNINO DA SILVA e HELIANA APARECIDA DE BARROS SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 25 de fevereiro de 2024.

ANA OLIVEIRA DO PRADO, 85 ano(s). Profissão: NUTRICIONISTA. Filiação: ANTONIO DO PRADO FILHO e MARIA ANTONIA OLIVEIRA DO PRADO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 24 de fevereiro de 2024.

AYRTON ZANON, 92 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Cônjuge: MARLENA MARTAHA DE MOFRAES ZANON. Filiação: PEDRO ROQUE ZANON e FLORENTINA MORO ZANON. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

BOLESLAU OLIVA, 82 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: ELIZIA KULIGOWSKI OLIVA. Filiação: LUIZ OLIVA e VERONICA KURPIEL OLIVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

DENILSON DE PAULA, 43 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: VICENTE DE PAULA e LUZIA DA SILVA PAULA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 24 de fevereiro de 2024.

DIRCEU PISSAIA, 76 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: SUELI CESCHIN. Filiação: DARCY PISSAIA e NORMA CORTIANO PISSAIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 24 de fevereiro de 2024.

DULCINEA ZULMIRA GARCIA, 73 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: LUIZ CARLOS GARCIA. Filiação: ONILDO JOAO ALVES e ELZA ZULMIRA ALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

ELIO MAXIMIANO DE LIMA, 57 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: FRANCISCO MAXIMIANO DE LIMA e CANDIDA DIAS DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 10:30h.

ELOI ALVES ANTUNES, 68 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: SATURNINO ANTUNES DE CAMARGO e ROSA ALVES DE CAMARGO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 24 de fevereiro de 2024.

EVA MACHADO DE CARVALHO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMAR PEREIRA PARDIM. Filiação: JOSE ALVES MACHADO e ANA FERNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

FLAVIO FELICIANO DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JORGE FELICIANO DOS SANTOS e LUZIA EMILIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

GENEZIO FERREIRA PINTO, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOANA APARECIDA GAIA PINTO. Filiação: JOSE FERREIRA PINTO e CAMELIA DA CONCEICAO PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

GINO ZEM, 50 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DO ROCIO RIBEIRO MATTOS. Filiação: JOAO BATISTA ZEM e LURDES FELICIDADE ZEM. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

HELENA DE FATIMA ABDALA DE FARIAS, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: LAUDELINO LUCIANO DE FARIAS. Filiação: NAZIR ABDALA e MARIA MAGDALENA SANTOS ABDALA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

IZAIR LUIZ VIZENTIN, 64 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: OLYMPIO VIZENTIN e NAIR FERREIRAB VIZENTIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

JOAO GOMES DA SILVA, 93 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: EUNICE GONCALVES SILVA. Filiação: CICERO GOMES DA SILVA e JOANA ERNESTINA DE MELO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), domingo, 25 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

JOAQUIM LUIS MIQUILINI TRAVASSOS DA VEIGA, 4 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: MAILSON CARNEIRO DA VEIGA e ISABELLE APARECIDA MIQUILINI TRAVASSOS DA VEIGA. Sepultamento: MUNICIPAL DE GUARATUBA, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

JOSE DRANKA, 88 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LIDIA CHEUTCHUK DRANKA. Filiação: JOAO DRANKA e MARIA DRANKA. Sepultamento: CEMITERIO IMACULADA CONCEIÇAO – CONTENDA, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

LEOCADIA LANGNER NEGRELLI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU NEGRELLI. Filiação: PEDRO LANGNER e ANA LANGNER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 24 de fevereiro de 2024.

LOISEL SANTOS BANDEIRA, 70 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ANTONIO ANDRE BANDEIRA e MARCIANA SANTOS BANDEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

LUIZ CARLOS MASOLLER, 78 ano(s). Filiação: DARIO PEREIRA MASOLLER e MARIA DA GLORIA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

LYDIA ANGELICA PELLANDA, 94 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: BORTHOLO PELLANDA NETTO e MARIA UMBRIA PELLANDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MARIA APARECIDA DA CONCEICAO, 71 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: e ANTONIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

MARIA GRACIA TRENTO DE ALMEIDA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANISIO TRENTO e OLGA LORENZI TRENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 24 de fevereiro de 2024.

MARIA HELENA PINTON JARUGA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BERNARDO JARUGA. Filiação: ERICO BENVENUTO PINTON e ODINORA PINTON. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 24 de fevereiro de 2024.

MARIAM ALI JEZZINI, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALI MROUE e LEILA MROUE. Sepultamento: OUTROS, sábado, 24 de fevereiro de 2024.

MARIO LUCIO DE REZENDE BASTOS, 77 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: IZABEL BASTOS. Filiação: PEDRO DE FARIA BASTOS e MARIA ELZA DE REZENDE BASTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 18:00h.

MIEKO SHINOZUKA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TOSHIO SINOZUKA. Filiação: YUKI HIRAKAWA e MATSUNOSUKE HIRAKAWA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 12:00h.

MILTON LUIZ TAGLIARI, 75 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: VERA RAMALHO TAGLIARI. Filiação: LUIZ TAGLIARI e MARIA FAZOLO TAGLIARI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 18:00h.

NADIA MARIA GRALHOZ DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RUY ALBERTO GRALHOZ e LUDOVINA ELVIRA PIRES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

NOAH SWINCK DA PAZ, 7 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: ADEMILSON DA SILVA DA PAZ e NICOLE MICKELY SWINCK MARTINS DA PAZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ODEMIR GAVA, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LEYLA SUZANA GAVA. Filiação: LUIZ GAVA e DOMINGAS LOPRETE FREGA GAVA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

PATRICIA XISTO DA ROCHA, 54 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: MURILO DA ROCHA e BELINDA XISTO DA ROCHA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ROSA DE JESUS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: e ANA GREGORIO DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 13:00h.

SEBASTIAO ALVES TAVARES, 72 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA TAVARES. Filiação: SEBASTIAO TAVARES e NAO INFORMADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

SIRLEI DO ROCIO MACHADO DE LIMA RUSCHEWEYH, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUNTHER HEINRICH RUSCHEWEYH. Filiação: OTAVIO MACHADO DE LIMA e ADELAIDE PIOVEZAN DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

SIVAIR CAETANO BITENCOURT, 50 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Filiação: ALCINO CAETANO BTENCOURT e LURDES CANDIDA BITENCOURT. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

TERESINHA IARACI SILVEIRA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JEREMIAS BRIZOLA. Filiação: ALFREDO SILVEIRA e MARIA VARGAS CARDOSO SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

TEREZINHA SOUZA COELHO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO SOUZA e JANDIRA GARCIA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), sábado, 24 de fevereiro de 2024.

VALDEZIA XIMENDES DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: OVINO JOSE DA SILVA e MARIA JOSE XIMENDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

VANDERLEIA DA SILVA ALVES, 40 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NERI DOS SANTOS ALVES e LINDARCI DA SILVA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

VARTI GEFFER, 77 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: VALDINEIA ALVES PEREIRA. Filiação: SALVADOR GEFFER e MARIA DE JESUS GEFFER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 24 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

VICENTE JAMESLEY DESULMAT, 9 dia(s). Filiação: e MAGDALINE DESULMAT. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 às 13:30h.

VILMAR LUIZ MACHADO, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO ROCHA MACHADO e VILMA MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL DE BARAO DO COTEGIPE RS, domingo, 25 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

