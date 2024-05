Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (10)

ANNE CRISTINA NASCIMENO CAMPELO DE SOUZA, 39 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: LUIZ ROBERTO DE SOUZA JUNIOR. Filiação: ALCIDES DE SOUZA CAMPELO e MARIA NASCIMENTO DE GUSMAO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 10 de maio de 2024.

ARNALDO MARCIANO DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA THEREZINHA SOUZA. Filiação: BENEDICTO MARCIANO DE SOUZA e ONDINA DE SOUZA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 11:00h.

DIVINA LOPES DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LAZARO VICENTE DA SILVA. Filiação: MARIANO LOPES DE OLIVEIRA e BENEDITA GUEDES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 16:30h.

EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA ANTUNES, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARIO ERNESTO ANTUNES e MARIA EMILIA DA CONCEICAO MIGUEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 10:00h.

ELTON CARLOS MOZART DE LUCAS, 32 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: NEUSA MARIA DE ARRUDA FARIAS e NEUSA MARIA DE ARRUDA FARIAS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 10 de maio de 2024.

EMY REGINA SPINELLO PONIEWAS, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ERNESTO SPINELLO e AURORA CAMPOS SPINELLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 10:00h.

EULINA MARIA SANTOS SOUZA, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS SOUZA e ANA MARIA SANTOS SOUZA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 10 de maio de 2024.

FRANCIELE FREZARIN, 30 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: ANTONIO MARCOS FREZARIN e VIVIANE PIRES. Sepultamento: SAO PEDRO EM PONTAL DO PARANA, sexta-feira, 10 de maio de 2024.

GISLE APARECIDA DE ALMEIDA PICHORZ, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VILSON ANTONIO PICHORZ. Filiação: RUY ANTONIO DANGUI DE ALMEIDA e MARIA JOANA RIBAS DANGUI. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO BORDA DO CAMPO, sexta-feira, 10 de maio de 2024.

ILVACIRIO MARTINS, 66 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ALBINO MARTINS e MARIA DE LOURDES MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 16:00h.

IRACEMA MARTINS DE SOUSA, 89 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: OSVALDO LEANDRO DE SOUZA. Filiação: ANTENOR MARTINS DOS SANTOS e MARIA FERRAZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 10 de maio de 2024.

IRINEU OLENICK, 88 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: JOANINHA OLENICK. Filiação: ESTEPHANO OLENICK e EDWIG GANZERT OLENICK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 14:00h.

JOSE CARLOS BORGES DE CARVALHO, 77 ano(s). Filiação: MINERVINO BORGES DE CARVALHO e GRACINA BORGES DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 13:00h.

JOSE CLAUDIONOR VALLIS, 85 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: LIDIA DE OLIVEIRA VALLIS. Filiação: ARISTIDES VALLIS e LEONOR DE OLIVEIRA VALLIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 10 de maio de 2024.

JOSE DE MELLO, 93 ano(s). Filiação: GREGORIO DE MELLO e AMALIA DE PAULA MELLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 9 de maio de 2024.

JULIANA PIRES DOS SANTOS, 45 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS e ANA MARIA ALVES PIRES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 17:00h.

KAIO WESLEY BARBOZA DA SILVA, 25 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: COSMO BARBOZA DA SILVA e LEONILDA APARECIDA CORREA DE ALMEIDA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 10 de maio de 2024.

LAZARA DA SILVA FONSECA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORMENIO LEITE DA FONSECA. Filiação: LAZINHO MARCOLINO DA SILVA e OLIMPIA PINHEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 10 de maio de 2024.

LUCIA ROSELI GARBUIO, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ULYSSES DE OLIVEIRA GARBUIO. Filiação: ALCINDO STOCCO e TEREZA SCARANTE STOCCO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SANTA MARIA, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 17:00h.

LUIZ BORGES DE LIMA, 77 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: JOSE JOUVELINO DE LIMA e ANA ALVES FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 12:00h.

MARCIA TOSHIKO MIYAMOTO, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TOSHIMITSU MIYAMOTO e DELAIR MIYAMOTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 10 de maio de 2024.

MARIA ANGELA GARCIA DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: JOAO JESUINO DE OLIVEIRA e JOSEFINA CONCEICAO GARCIA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 08:00h.

MARIA ELIZA DE ARAUJO XAVIER, 83 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: RODOLFO XAVIER JUNIOR. Filiação: OSWALDO VIEIRA DE ARAUJO e HELENA BISMAIER DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA LUIZA JURISCHKA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUNTHER JURISCHKA. Filiação: LEOPOLDO GRUMMT e MARIA NOERING GRUMMT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sexta-feira, 10 de maio de 2024.

MARIA VALSENIRA SCHAFHAUSER ANASTACIO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ACIR ANASTACIO. Filiação: CONRADO SCHAFHAUSER e EMILIA SCHAFHAUSER. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 17:00h.

MARILENE RODRIGUES DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: VALDERINO DA SILVA. Filiação: AURELIANO RODRIGUES e TERESA CARDOSO RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 17:00h.

MARTA MANSUR AISSE, 102 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO AISSE. Filiação: SALIM MANSUR JOSE e MARIA BARAC NASTIR MANSUR. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 17:00h.

NELSON REINALDO BECKER, 88 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: CRISTINA SUELI DE FIGUEIREDO BECKER. Filiação: RICARDO BECKER e PHILOMENA BECKER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 16:30h.

NIVALDO DE JESUS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: CARREGADOR(A). Cônjuge: IRENE FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS e GLORIA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 14:00h.

NOEMI TEREZINHA DE MORAES, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROZENDO MARTINS DE MORAES. Filiação: MANOEL ANDRADE e LUIZA MARIA ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 17:00h.

NOEMIA CONRADE, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ CONRADE e MARIA CONRADE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 15:00h.

OLGA NASULICZ, 80 ano(s). Filiação: WIKTOR NUSLICZ e IRENE NASULICZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 10 de maio de 2024.

OSVALDO FLORENCIO RIBEIRO, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: HELIANE ANDRETTA RIBEIRO. Filiação: LEONIDES RIBEIRO GURISKI e LEONICE RIBEIRO GURISKI. Sepultamento: CREMATORIO VATICANO, sexta-feira, 10 de maio de 2024.

PEDRO ALVES FARIAS, 56 ano(s). Profissão: OFICIAL. Filiação: ANTONIO ALVES FARIAS e ANA ZIMBROZ FARIAS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 10 de maio de 2024.

RAIMUNDO DAL MAGRO, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: GUILHERME DAL MAGRO e GLORIA COGO DAL MAGRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 16:30h.

ROSA FERREIRA FERRAZ, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: FRANCISCO MENDES FERREIRA e OLGA LUX FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 11:00h.

SERGIO CELLI, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TEREZINHA CELLI. Filiação: ARTHUR CELLI e ANAGIBIA SENS CELLI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 09:30h.

VALDECIR DISNER, 56 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: NEMESIO DISNER e AURELIA VARISA DISNER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 17:00h.

WALFRIDO DE SOUZA BIORA, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JACINTO BIORA e HIPOLITA BIORA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, sexta-feira, 10 de maio de 2024.

ZENAIDE FRANCA DOS SANTOS, 51 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: MARIANO DE FRANCA e FLORIPA RIBAS DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 15:00h.

