Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (26)

ADAO JOSE TAVARES, 58 ano(s). Profissão: LAVADOR(A) CARROS. Filiação: SALVADOR TAVARES e ELOIDES RIBEIRO TAVARES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

AFONSO CARLOS PEREIRA, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: EDINAURA GERENCIO DA SILVA FERREIRA. Filiação: SEBASTIAO VITOR PEREIRA e MARIA MADALENA PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024.

ALDEVAN MIRANDA OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ALZIRA DE BRITO OLIVEIRA. Filiação: ABILIO DIAS DE OLIVEIRA e JOSELITA MIRANDA DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 25 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ALVIN ANTONIO DA COSTA, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO FLORIANO DA COSTA e MARIA MIGUEL. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

AMALIA CORREA DE SOUZA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTINO DE SOUZA. Filiação: ZACARIAS BATISTA TEIXEIRA e HELENA BAPTISTA CORREA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, domingo, 25 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

AMAURI JOSE SCHULIS, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA MOREIRA. Filiação: GABRIEL SCHULIS e FRANCISCA CHICHON SCHULIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

AMELIA LOURENCO, 86 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: ALVINO DOS SANTOS. Filiação: e IZABEL LOURENCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

ANDRE LUIZ FREITAS, 34 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ELCIO MARIO DE FREITAS e BORESILDA DE FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 10:30h.

ANDRE MEDICI ZAGO, 31 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: WILSON WANDERLEY ZAGO e SONIA MARIA SPAGNOL MEDICI ZAGO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ANTONIA YOSHIE MATSUMOTO, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: TAKIZO MATSUMOTO e MITSUO MATSUMOTO. Sepultamento: MUNICIPAL DE ASSAI, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

APARECIDO FERREIRA DE LIMA, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS LIMA. Filiação: JOSE FERREIRA DE LIMA e MARIA ROSA. Sepultamento: CEM SANTA LUZIA DE BORDA DO CAMPO, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

ARILSON OLIVEIRA BARBOSA, 53 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ARIANE CRISTINA DA SILVA BARBOSA. Filiação: ARNALDO BARBOSA e LUCIRDA OLIVERIA BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024.

CECILIA SIMAO, 73 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: JOAO JAMIL SIMAO. Filiação: NICOLAU ANTONIO PEREIRA e LAURENTINA BROCKVELD PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

DALMO LUIS DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: CATIANE CAVEJON. Filiação: DJALMA MARTINS DA SILVA e SALMA SOUSA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

ELIANE DA SILVA COSTA, 49 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ALEXANDRE APARECIDO COSTA. Filiação: JOSE MATHEUS DA SILVA e CREUSA COSTA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO PERPETUO SOCORRO, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024.

ELSA BAU, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: CELITO BAU. Filiação: SILVESTRE VICTORINO CALZA e CARMELINDA CALZA. Sepultamento: CEMITÉRIO DO LIMOEIRO, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024.

FLORENTINA ANGELICA BRAINTA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO KUKLA e HELENA KUKLA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

FRANCISCO MARQUES, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: FATIMA MARIA RAIMANN MARQUES. Filiação: ALBINO RAIMANN e ANALIA DE SOUZA MARQUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 12:00h.

GERALDO RUDOLFO BENGTSSON, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ROSANA GLODZIENSKI BENGTSSON. Filiação: OSVALDO ERNESTO BENGTSSON e WALTRAUD SOMMER BENGTSSON. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

GILSON ARAUJO, 43 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: VITOR LUIZ DE ARAUJO e MARIA DA LUZ DE ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024.

JOAO CARLOS RODRIGUES, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO TOMAZ RODRIGUES e DINA MIRIAN PAMPUCHE RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

JOAO DIONIZIO FILHO, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO DIONIZIO e BATISTA DIONIZIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024.

JOAO FERREIRA GUIMARAES, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE BATISTA GUIMARAES e DAVELINA FERREIRA GUIMARAES. Sepultamento: CEM FAXINAL DOS CORREAS LAPA, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

JOARES LASS, 79 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARIA ROSELI LASS. Filiação: FRANCISCO LASS e IOLANDA LASS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

LAVINIA RIBAS BITTENCOURT, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO VILLELA BITTENCOURT e LEONCIA RIBAS BITTENCOURT. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 13:00h.

LEDA CARLI FRANCIOZI SIKORA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLORIANO SIKORA. Filiação: BATISTA FRANCIOZI e MARIA DE SIMAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

LENIR PEREIRA ZONATTO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FORTUNATO JOAQUIM PEREIRA e SOFIA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024.

MARIA DA GLORIA ADAIME, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL BARBOSA LIMA e ANNA BARBOZA LIMA. Sepultamento: 4 PARADA, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024.

MARLON SANTOS BOZZUTO, 33 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: e VALERIA SANTOS BOZZUTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MIGUEL FOGACA STROMBECK, 14 dia(s). Filiação: GIOVANI APARECIDO STROMBECK e VITORIA FERNANDA FOGACA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

NEUZA MARIA GOMES, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: e ANA RITA GOMES CASTANHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

RENATO GONCALVES DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: PEDRO GONCALVES DOS SANTOS e MARIA VIDAL DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

SIMAO ANDERSON ARAUJO PINTO, 55 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO PEREIRA DE ARAUJO PINTO e DAHIR TEIXEIRA PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

TEREZA MANDUCA DIAS TAVARES, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MIGUEL MANDUCA e MARIA JOSE MANDUCA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

VANI RACOFKA GONCALVES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO RACOFKA e EUDOCIA RODRIGUES DE MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

VERCELE RIBEIRO PEDROSO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SANDI PEDROSO. Filiação: MANOEL EUGENIO RIBEIRO e PEDROLINA BARRETO RIBEIRO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

VITOR FERNANDES DE MORAIS, 33 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: MARCOS AURELIO ALVES DE MORAIS e ANA PAULA FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), domingo, 25 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

