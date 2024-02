Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (22)

ADONIAS BERNARDINO DE SENA, 76 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOAO BERNARDINO DE SENA e IZIDORA MARIA DE JESUS E SENA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 14:30h.

ARNOLDO MARIO RIZZARDI, 85 ano(s). Filiação: JACOB RIZZARDI e VANDA RIZZARDI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

BENEVAL MOREIRA DE LIMA, 88 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: TEREZA FRANCISCA DA SILVA. Filiação: JOSE BARROS DE LIMA e MARIA MOREIRA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

CARLITO SIQUEIRA, 89 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: ANAIR SIQUEIRA. Filiação: JOAO SIQUEIRA e NAULINDA SIQUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

CELIA MARIA DA LUZ COSTA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARLINDO JOAO DA COSTA e ELVIRA PISATO DA COSTA. Sepultamento: CEMITERIO CENTRAL SAO JOSE DOS PINHAIS, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

DALTON MORAIS DA SILVEIRA, 23 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JUAREZ DA SILVEIRA e JOSIANE DA SILVA MORAIS SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 13:00h.

DINARTE GONCALVES DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: CLARA PLANTES FERREIRA. Filiação: e VALENTINA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

EMILIA BUDASZ, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: JOSE MARCONDES. Filiação: BRUNO BUDASZ e CASIMIRA BUDASZ. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 13:00h.

ENEDINA FERNANDES DOS SANTOS CARVALHO, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EDMILSON CARVALHO. Filiação: e EFIGENIA FERNANDES DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 13:30h.

EURICO DE QUADROS, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: FELISBERTA MAFALDA DE QUADROS. Filiação: ANTONIO GARCIA DE QUADROS e GALIANA FERNANDES HORSTH DE QUADROS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 12:00h.

FATIMA NUNES DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOSE NUNES DOS SANTOS e ESMERALDA DOMINGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ISAEL RODRIGUES JARBAS, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA HELENA DA SILVA JARBAS. Filiação: LUIZ RODRIGUES ORIGUELLA e OLGA JARBAS RODRIGUES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ARARUNA PR, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024.

JACYREMA MARIA HOLZKAMP, 94 ano(s). Filiação: JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS e IRINEIA MENDONCA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

JARCIRIO FERREIRA, 88 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA ODETE CARDOSO FERREIRA. Filiação: BENEDITO FERREIRA e BENEDITA MARIA BRAULINA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 12:00h.

JOAO BENEDITO DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: DELZA CAMPOS DA SILVA. Filiação: VICENTE BENEDITO DA SILVA e SEVERINA DEOLINDA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 10:30h.

JOAO LUIZ DE SOUZA, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSA DE SOUZA. Filiação: e ELIZIA LUIZ DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

JOSE ROGERIO POZZER, 58 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ARLINDO POZZER e NERI JOSEFA POZZER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

LAUDELINO ABILIO DA ROCHA, 93 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANIZIA SOARES DA ROCHA. Filiação: ABILIO ANTONIO DA ROCHA e JULIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

LUCIANA NASSAR BINDI, 40 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: HERON JORGE BINDI e MARLI DO ROCIO NASSAR BINDI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

LYDIA SMOLINSKA SLEDZ, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELIX SLEDZ. Filiação: ANTONIO SMOLINSKA e ANNA SMOLINSKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MARGARETE APARECIDA PIOVEZAN MARREGA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERCINIO PIOVEZAN e ANA MARIA DO CARMO PIOPVESAN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024.

MARIA APARECIDA PAULINA, 68 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOAQUIM ESTEFANO PAULINO e ESMER ALDA LEANDRA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

MARIA APARECIDA RIBEIRO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ALVES RIBEIRO e ORIDIA MARIA DE MORAES RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MARIA DE LURDES PRADO DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: MANOEL VIEIRA DO PRADO e OTILIA DE OLIVEIRA PRADO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

MARIA DO ROCIO SUS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FERNANDO BARBOSA JUNIOR. Filiação: JOAO GABRIEL SUS e AMELIA NINGORANCE SUS. Sepultamento: CEMITERIO CAMINHO DO CEU SAO JOSE DOS PINHAIS PR, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MARIA HEROINA DE CARVALHO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO RODRIGUES. Filiação: e CLARA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

MARIA LIDICE DA SILVA MARTINS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HERMES DA SILVA e NELY FIGUEIRO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024.

MARTA ALAIDE PICKSIUS GOMES DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ANTONIO DURIVAL GOMES DOS SANTOS. Filiação: AIRES PICKSIUS e NAIR PICKSIUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MIGUEL ROBERTO ZEFERINO PIRES, 4 ano(s). Filiação: RICARDO ROBERTO DE ALMEIDA PIRES e RAFAELA ZEFERINO ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MURILO FERREIRA DA FONSECA, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ARALDO ARAUJO FONSECA e ALCINA FERREIRA DA FONSECA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ODINA VIANA PINHEIRO, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ARISTIDES VIANA JUNIOR e JUDITE SOARES VIANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

OLANDO ALVES DE PONTES, 79 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: TEREZA VELOSO DE ALMEIDA PONTES. Filiação: TEOFILO RODRIGUES DE PONTES e DIONISIA ALVES DE PONTES. Sepultamento: MUNICIPAL DE ITAOCA SP, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

OSWALDO ZENI DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: VITALINA MINISKISKOSKI DA SILVA. Filiação: MARCOS CRISOSTOMO DA SILVA e ROSA ZENI LOURENCO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

PAULO ALVES DE ALMEIDA, 58 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO ALVES DE ALMEIDA e ALZIRA RITA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

TAYLOR EDNIR NIEDZWIEDZ, 66 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ALCEU WALTER NIEDZWIEDZ e ROSA RIBEIRO NIEDZWIEDZ. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFNIR, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024.

TEREZINHA DE LIMA RODRIGUES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE PEDRO e ANA ROSA PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024.

VALDECI DOMINGUES VIEIRA, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: VITOR DOMINGUES VIEIRA e TEREZINHA VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

VALDEMIR JOAO INACIO, 57 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA APARECIDA DE JESUS INACIO. Filiação: ANTONIO JOSE INACIO e LEONOR CLAUDINO INACIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

VANDA MARIA MACHADO, 54 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SEVERINO FERREIRA MACHADO e SANTINA RODRIGUES MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

VERA LUCIA FABRIS, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: NEWTON FABRIS e VALDIVIA JOCHINSEN FABRIS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

VICENTINA EUFRAUSINA VIEIRA, 81 ano(s). Filiação: JOSE LOPES DE ALBUQUERQUE e EUFRAUSINA MARIA DE ALBUQUERQUE. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024.

