Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (04)

ADRIANO LUIZ NUNES, 38 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE LUIZ DA ROCHA NUNES e MARGARIDA NEUSA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 15:00h.

ALBERTO DE JESUS DE PAULA, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DERACI MESQUITA DE PAULA. Filiação: SEBASTIAO DE PAULA e MARIA DA CRUZ DE PAULA. Sepultamento: ARAPOTI – PR, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 17:00h.

ANTELMO LUIZ SPEGORIN, 58 ano(s). Cônjuge: JOSIMERY WALESKO SPEGORIN. Filiação: IVANDIR SPEGORIN e ULDICEIA DE LIMA SPEGORIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 17:00h.

ANTONIO GULARTE, 74 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: DIMARIA BERNARDES GULARTE. Filiação: PEDRO FRANCELINO GULARTE e FRANCISCA EVENCIA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 12:00h.

ANTONIO LOPES, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: e CASTURINA LOPES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 16:30h.

ARAMIS DE OLIVEIRA BARBOSA, 34 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MONICA PADILHA CAITANO. Filiação: ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO BARBOSA e SELMA DE FATIMA RAMOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO PASTOR WILDERMANN (BARCELONA), quinta-feira, 4 de abril de 2024.

CARLOS AUGUSTO SADDOCK DE SA, 61 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: MARCOS SADDOCK DE SA e LUCY VILLAR SADDOCK DE SA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 14:00h.

CAROLINA GRACA, 43 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LUIZ ROBERTO GRACA e MARIA ELISA CORTEZZI GRACA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 16:30h.

CLAUDIA DE OLIVERA, 35 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE DE OLIVEIRA e APARECIDA DE BARROS OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 4 de abril de 2024.

CLAUTILDES ALMEIDA PASSOS, 81 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOSE VENTURA DOS PASSOS e EDELVITA DE ALMEIDA PASSOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 4 de abril de 2024.

DIOGO DE LIMA DOS SANTOS ALVES DA SILVA, 20 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: RAFAEL DOS SANTOS ALVES DA SILVA e PRISCILA DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 10:00h.

EDNA AGUIAR, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NYTHAMAR HILARIO FERNADES DE OLIVEIRA. Filiação: HIGINO DE AGUIAR e CARMONISIA SERGIO DE AGUIAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 19:00h.

EMA HOEPERS, 92 ano(s). Cônjuge: JOSE FRIEBA. Filiação: ANTONIO BECKLAUSER e JULIA BECKLAUSER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 10:00h.

EVANIR MUNIZ LEITE, 68 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: IVANIL LEITE. Filiação: JOSE MARIA DA SILVA MUNIZ e MARIA DE LOURDES MUNIZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 13:00h.

EVELIZE DOS SANTOS FERREIRA, 37 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: JOSENEY DE SIQUEIRA FERREIRA e MERILENE PERPETUA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 15:00h.

FRANCISCO EDUARDO SERRA, 68 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: e ECILDA SERRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 14:00h.

FRANCISCO LAIRTON GOMES PEREIRA, 59 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: HELENA MARIA RODRIGUES PEREIRA. Filiação: JOSE BELO PEREIRA e MARIA DIRCE GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 17:00h.

GENI ANTUNES DOS SANTOS DA COSTA, 56 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JUCIMAR SILVESTRE DA COSTA. Filiação: JOAO MARIA DOS SANTOS e IRACEMA ANTUNES DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BORDA DO CAMPO, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 10:00h.

GERMANO PIRES DE FREITAS, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LAUDY MARLY GONCALVES DE FREITAS. Filiação: e ARMINDA PIRES DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 10:00h.

GETULIO SIMOES, 70 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: EDUARDO SIMOES e ALIS COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 14:00h.

GILBERTO MARTINS DA COSTA, 51 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: e IRENE PEREIRA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 17:00h.

HELENA BORCATE DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO IVANIR DOS SANTOS. Filiação: AUGUSTO ANTUNES PEREIRA e GUILHERMINA MARIA BORCATE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 11:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (04)

ILSE GAEDKE ROEDER, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: KURT ROEDER. Filiação: RICARDO GAEDKE e PAULINA FISCHER GAEDKE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quinta-feira, 4 de abril de 2024.

ITALO GABRIEL FERREIRA DA SILVA, 20 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: IVALDO RODRIGUES DA SILVA e MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 4 de abril de 2024.

JILIAN DE LIMA CHAGAS, 38 ano(s). Cônjuge: ISABELE JENIS SILVA CHAGAS. Filiação: CARLOS DIAS DAS CHAGAS e JUSSARA DE LIMA DAS CHAGAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 14:00h.

JOAO GONCALVES NEMETZ, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: FREDERICO GUILHERME HENRIQUE NEMETZ e JOSEFINA MARIA NEMETZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 16:00h.

JOAO MARIA FRANCISCO, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA TRINDADE FRANCISCO. Filiação: VICENTE MANOEL FRANCISCO e JOSEPHINA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 14:00h.

JOEL MARCOS RIVERA ANTUNES DE ALMEIDA, 51 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BRAULIO LOPES DE ALMEIDA e MARLI DALVA ANTUNES BRANDAO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 13:30h.

JOSE MOREIRA GOMES, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTENOR GOMES e MARIA MOREIRA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 16:30h.

LAZARO JOSE RIBEIRO, 59 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: MARIO JOSE RIBEIRO e MARIA CONCEICAO DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 16:30h.

LILIAN KIRYLLO DESTEFANI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EDUARDO KIRYLLO e MERCEDES KIRYLLO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 10:00h.

LUIZ CARLOS FONTANA, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ROSANGELA RODRIGUES FONTANA. Filiação: LEWY LEONORIO FONTANA e LOIDE GOLDONI FONTANA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 4 de abril de 2024.

MAICON ALVES, 51 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: e MARIA DE JESUS FERREIRA. Sepultamento: CEMITERIO FREI MATIAS CASTRO PR, quinta-feira, 4 de abril de 2024.

MANOEL STAHLSCHMIDT RIBAS, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: BENEDITA CANDIDO ALVES RIBAS. Filiação: DOGONIER RIBAS e AUGUSTA STAHLSCHMIDT RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 16:00h.

MARIA BENEDITA DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: PEDRO RIBEIRO DA SILVA. Filiação: FRANCISCO BARBOSA e MARIA LINA BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 17:00h.

MARIA DE JESUS CELESTINO ALVES, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: PAULO ALVES. Filiação: ANTONIO PEDRO CELESTINO e MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quinta-feira, 4 de abril de 2024.

MARIA JOSE DA SILVA ROBERTO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ACIR ROBERTO. Filiação: JOSE FERREIRA DA SILVA e DORSOLINA TEIXEIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 11:00h.

MARIO MORAIS, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NAIR ORTEGA MORAIS. Filiação: JOSE BATISTA MORAIS e IDA FUSTER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 4 de abril de 2024.

MIGUEL ANIZIO DE ANDRADE, 70 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: CONSTANTE DE ANDRADE e JULIA CARDOSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 15:00h.

MONICA PADILHA CAITANO, 28 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARAMIS DE OLIVEIRA BARBOSA. Filiação: e VANDERLEA PADILHA CAITANO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 4 de abril de 2024.

NAIR PAROBOTCHEY PADILHA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTAVIO DOS SANTOS PADILHA. Filiação: DEMETRIO PAROBOTCHEY e MARIA PAROBOTCHEY. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 15:00h.

NEUSA APARECIDA DE FREITAS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARNALDO DE FREITAS e JOANA ALVES DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 4 de abril de 2024.

RAQUEL DO CARMO MACHADO ORASMUS, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGIO. Filiação: HENRRIQUE ALVES MACHADO e JOSEFINA DE PAULA ROSA MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 16:00h.

RODERLEY SKROCH, 55 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: CARLOS SKROCH e LIDIA FLORSZ SKROCH. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 14:00h.

RODRIGO SABADIN DE LARA, 41 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO SABADIN DE LARA e CECILIA SABADIN DE LARA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 16:30h.

SANDRA HELENA FERNANDES LAZZERI, 62 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: DAVID FERNANDES e GLACI SALETE FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 09:30h.

SANDRO ROBERTO BORGES DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SEBASTIAO BORGES DA SILVA e MARIA CECILIA BORGES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 09:00h.

TEREZA DOS SANTOS LOURENCO, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONEL DA SILVA. Filiação: IDALIO EMIDIO LOURENCO e MERZA DOS SANTOS LOURENCO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 4 de abril de 2024 às 17:00h.

ZULEICA BELLAO IAREKE, 84 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ANTONIO IAREKE. Filiação: ANGELO BELLAO e IOLANDA RAVANELLO BELLAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 3 de abril de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (04)

10 mais ricos do Brasil

10 mais ricos do Brasil

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!