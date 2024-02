Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (28)

ANITA RODRIGUES BRAGA, 74 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: ANTONIO CARLCOS BRAGA. Filiação: EULALIO RODRIGUES e ERCILIA ALVES RODRIGUES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

APPARECIDA DA SILVA RUFINO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IOLANO RUFINO DA SILVA. Filiação: FRANCISCO DA SILVA e MARIA JOSE GODOY. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

CARLOS ALBERTO FLORES, 72 ano(s). Profissão: CARTEIRO. Filiação: OSNI EDUVIRGEM FLORES e LEONI LUIZ ALVES FLORES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

DEYLLON ARIEL DE FARIA SILVA, 20 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: CRISTIANO FARIA DA SILVA e DEBORA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

EUNICE DE LOURDES MANGGER ERAT, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BARBIOTE ERAT. Filiação: JOSE SEBASTIAO MANGGER e CELMIRA GRUMMT MANGGER ERAT. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 13:00h.

EVA SIRLEI NASCIMENTO, 74 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: NERDIVAL LUIZ ALBINI. Filiação: JOSE DO NASCIMENTO e JULIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

EVANI FERREIRA DOS SANTOS, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: FERNANDO DOS SANTOS. Filiação: ARMELITO FERREIRA DOS SANTOS e MARIA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

EZEQUIEL GRACIANO DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: SILVIA MACHADO. Filiação: JOSE PAES DA SILVA e EUDOCIA GRACIANO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

GENI FRANCISCO DE SOUZA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURIVAL DE SOUZA. Filiação: ALEXANDRE ANTONIO FRANCISCO e EMILIA CAROLINA IGNACIO FRANCISCO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 18:00h.

HAIR ANTONINHA GUSI PINHEIRO, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENVENUTU GUSI e MARIA GUSI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

HELIO MARCOS DE ABREU, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MANUEL DE ABREU e SUECAROL TERESINHA DE ABREU. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

JANDIRA PAIVA NEVES, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEMAR JOSE NEVES. Filiação: ATALIBA PAIVA e MARIA APARECIDA PAIVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

JOAO MARIA TELLES SOBRINHO, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ANGELINA RIBEIRO TELLES. Filiação: JOSE RAIMUNDO TELLES e MARIA DE LOURDES GOMES TELLES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

JOAO SILVERIO DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARIA AMELIA DE JESUS FREITAS. Filiação: JOSE SILVERIO DA SILVA e MARIA HELENA DE JESUS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

JOSE BENEDITO DE SOUZA, 77 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: DEBORA RODRIGUES FERNANDES DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA e FIDELINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 12:00h.

JOSE CAETANO FERREIRA, 61 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FIDELIX FERREIRA e ALAIDE DOMINGUES FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

JOSEFA INES WISNIEWSKI NADOLNY, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: NOBERTO ALFREDO FORMEHL. Filiação: LEONARDO WISNIEWSKI e NATALIA WISNIEWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

JOSELI APARECIDA MARCONDES DE LIMA, 65 ano(s). Filiação: AUGUSTO MARCONDES FRANCA e ALZIRA PADILHA FRANCA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

JULIA SOARES BARBOSA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ANTONIO BARBOSA. Filiação: ELEUTERIO SOARES PINTO e AVELINA PADILHA DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 09:30h.

LAZARO PAVOSKI, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO PAVOSKI e FELICIA JAKUBIAKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024.

LUIZ DINIS PEREIRA RIBEIRO, 71 ano(s). Profissão: ANALISTA CONTABILIDADE. Cônjuge: JANICE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO. Filiação: MATEUS PEREIRA DINIS e CASTORINA APOSTOLICO RIBEIRO PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024.

LUIZ REGETA, 84 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: GREGORIO REGETA e MARIA REGETA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

MARIA APARECIDA ALVES, 79 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: PEDRO BATISTA ALVES. Filiação: DURVALINO DIAS DE OLIVEIRA e VERONICA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024.

MARIA ARTIVA MAIA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JULIO LOURENCORUTHES e ISOLINA DE QUADROS RUTHES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024.

MARIA LUCIA KARVAT SUCH, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO SUCH. Filiação: JOAO KARVAT e SOFIA STEIDEL KARVAT. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

MARINES BENTO DA SILVA ARAUJO, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERSON APARECIDO ARAUJO. Filiação: ANTONIO BENTO DA SILVA e HERMOSINA REIS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MATHEUS BOENO TRAUER, 40 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: PAULO ROBERTO TRAUER e MATILDE BOENO TRAUER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

NILTON DOS SANTOS TIMOTEO, 79 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: SHEILA MARIA MUSTAFA TIMOTEO. Filiação: AMERIO DOS MSANTOS TIMOTEO e LEONILDA WEFORT TIMOTEO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 23:30h.

ORLANDO BENTO DE AZEVEDO, 46 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: CRISTIANE DE SOUZA. Filiação: JOSE BENTO DE AZEVEDO e MARIA DINALVA DE AZEVEDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 11:30h.

PABLO ELIAS CAMACARO ESTRADA, 68 ano(s). Filiação: PABLO CAMACARO e MARIA ESTRADA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

RAQUEL VON ROEDER MICHELS, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ERNESTO LUIZ SCHRAIBER. Filiação: MICHEL VON ROEDER MICHELS e LUIZA VON ROEDER MICHELS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 21:00h.

ROBERVAL FIGUEIREDO LIMA, 80 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ALMERI DLUGOSZ LIMA. Filiação: OSMAR LIMA e JOAQUINA FIGUEIREDO LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

SANY GOTTARDI, 44 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE GOTTARDI FILHO e SULLY MARA GOTTARDI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

SERGIO IRINEU SILVA, 78 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: IRINEU SILVA e LUCIA DIAS SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

VALDENICE FLORES JASPONTE, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FRANCISCO FLORES SOBRINHO e ANIZIA FERREIRA DE MACEDO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024.

VALMIR MOREIRA D ANHAIA, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: DURCILIO MOREIRA D ANHAIA e NACILDA HACK D ANHAIA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

ZILDA FERREIRA MACHADO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCELINO LEAL MACHADO e AZEMIRA ALVES FERREIRA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

