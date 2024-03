Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a terça-feira (26)

ADELIA OTERO DURAN, 86 ano(s). DO LAR. ETELVINO DURAN OGANDO. Filiação: MAXIMO OTERO ESPINHEIRA e ASUNCION MUINOS COUSINO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 26 de março de 2024 às 15:00h.

ADRIANA KAMINSKI SILVEIRA DOS SANTOS, 50 ano(s). VENDEDOR(A). Filiação: SERGIO LUIZ KAMINSKI e ELZA DA CRUZ KAMINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 26 de março de 2024 às 10:30h.

ALZIRA SOARES DA SILVA, 90 ano(s). DO LAR. Filiação: DURVALINA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 26 de março de 2024 às 16:00h.

ANA LIDIA DA SILVA, 74 ano(s). DO LAR. RENATO BELO DA SILVA. Filiação: AUGUSTO PEREIRA DE CAMARGO e VITORIA PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 26 de março de 2024 às 10:00h.

ANTONIO MARCONATO, 67 ano(s). METALÚRGICO. MARIA ADELINA BUSCH MARCONATO. Filiação: FELIX MARCONATO e IRAIDES UMBELINA MARCONATO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 11:00h.

ARNALDO MACHADO, 68 ano(s). OUTROS. ANGELINA LIRIA TERES MACHADO. Filiação: MARIA MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 26 de março de 2024 às 09:00h.

ATILA SANTOS FIGUEREDO, 98 ano(s). DO LAR. LUIZ HERWATH FIGUEREDO. Filiação: JULIO DE OLIVEIRA SANTOS e MARIA AMELIA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 16:30h.

CARLOS SERGIO PEREIRA, 57 ano(s). AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: PAULO LEANDRO PEREIRA e ADECINA DOS SANTOS PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 26 de março de 2024.

EDI DA SILVA PERCHIM DOS SANTOS, 68 ano(s). COSTUREIRO(A). JOSE MESSIAS DOS SANTOS. Filiação: MANOEL PEREIRA PERCHIM e ANTONIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 26 de março de 2024.

EZILDA DOS SANTOS DE CAMPOS, 71 ano(s). DOMÉSTICA. Filiação: MANUEL JOSE DOS SANTOS e ELMIRA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 16:00h.

FRANCISCO DE SOUZA MACEDO, 82 ano(s). MOTORISTA. ARAZE VIEIRA DE MACEDO. Filiação: RAMIRO LEME DE SOUZA e ZOZIMA XAVIER DE MACEDO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 26 de março de 2024 às 10:00h.

FRANCISCO MARCILIO DE ALENCAR, 61 ano(s). PINTOR(A). Filiação: AQUINO BATISTA DE ALENCAR e MARIA ERCULANA DE ALENCAR. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 26 de março de 2024 às 10:00h.

GERMANO PICCHETTO MACHADO, 64 ano(s). OUTROS. Filiação: ADRIANO VIRGOLINO MACHADO e GIULIETA PICCHETTO MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 26 de março de 2024.

GLAUCO GANDIN, 66 ano(s). ELETRICISTA. Filiação: ARLINDO GANDIN e TEREZINHA GANDIN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 26 de março de 2024 às 15:00h.

HEDEWIGA SOCAGEVSKY, 100 ano(s). DO LAR. Filiação: MIGUEL SOCAGEVSKY e JOANA KOZOVSKY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 26 de março de 2024 às 16:00h.

IDOIR MEZACASA JUNIOR, 1 ano(s). OUTROS. Filiação: IDOIR MEZACASA e SUZETE DE MELLO MIRANDA MEZACASA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIBOTUVA, terça-feira, 26 de março de 2024 às 10:00h.

IRENE NATAL, 84 ano(s). DO LAR. DIONISIO JACON. Filiação: PAULO NATAL e EMA NATAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 26 de março de 2024 às 11:00h.

IRIZEMA LUZIA ABDALA, 63 ano(s). DO LAR. GERSON GONCALVES DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO ABIB ABDALA e DIRCE DE PAULA ABDALA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 26 de março de 2024.

IRMA LIDIA DOS SANTOS PEPE, 85 ano(s). DO LAR. JOSE IROSI DOS SANTOS PEPE. Filiação: JOSE WESTARD e CAROLINA WESTARD. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 26 de março de 2024 às 14:30h.

ISAIR DOS SANTOS, 67 ano(s). LAVRADOR. Filiação: BENEDITO DOS SANTOS e IZAURA DOS ANJOS. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO DO BUGRE, terça-feira, 26 de março de 2024.

IVETTE BANACK, 86 ano(s). DO LAR. THEODORO BANACK. Filiação: ABEL VICENTE FAGUNDES e IZAURA COLASSO FAGUNDES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 26 de março de 2024 às 10:00h.

IVONETE MENDES, 49 ano(s). OUTROS. Filiação: ZEFERINO MENDES e ZELINDA ANTUNES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 26 de março de 2024 às 14:00h.

JOAO LUIZ ZIENKO, 61 ano(s). COMERCIANTE. Filiação: MARIO ZIENKO e ALDA PAULI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 26 de março de 2024 às 14:00h.

JORGE ZAIDAN FADEL, 89 ano(s). AUXILIAR. DORA PACHEKOSKI FADEL. Filiação: JOSIRA ZAIDAN GADEL e JOSIRA ZAIDAN FADEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 26 de março de 2024 às 14:00h.

JOSE ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA, 74 ano(s). REPRESENTANTE COMERCIAL. CYNTHIA SIQUEIRA MARQUES DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE DE OLIVEIRA e EDUARDA MARQUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO GETHSEMANI / SÃO PAULO, terça-feira, 26 de março de 2024.

JOSE BRANCO DELGADO, 81 ano(s). ENGENHEIRO(A). CELINA LULA DELGADO. Filiação: JOAO ANTONIO DELGADO e MARIA DO CEU BENTO. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE DAS OLIVEIRAS, terça-feira, 26 de março de 2024.

JOSE DE LOURDES FAVA, 81 ano(s). ESCRITURÁRIO(A). CELINA MOURA FAVA. Filiação: PABLO IOVALLE FAVA e MARIA IOVALLE FAVA. Sepultamento: CEMITÉRIO ITEBERE, terça-feira, 26 de março de 2024.

LEANDRO OLIVEIRA, 35 ano(s). OUTROS. Filiação: VERONICA OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 26 de março de 2024 às 09:00h.

LUCIA DOS SANTOS, 69 ano(s). DO LAR. PEDRO DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO DA SILVA LISBOA e ALICE CAVALLARI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 26 de março de 2024 às 16:30h.

MARCELO SILVA PEREIRA DE CASTRO, 67 ano(s). DESENHISTA INDUSTRIAL. Filiação: LUIZ DELAMONICA PEREIRA DE CASTRO e REGINA SILVA CASTRO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 25 de março de 2024.

MARCOS ANDRE GONCALVES, 46 ano(s). AUTONOMO. Filiação: ALCIDES FRANCISCO GONCALVES e SEBASTIANA MARIA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 26 de março de 2024 às 17:00h.

MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE, 80 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. JOSE PEDRO DE ANDRADE. Filiação: TEREZA BARBOSA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 26 de março de 2024 às 12:00h.

MARIA DE LOURDES BOTELHO DE SOUZA OLIVEIRA, 86 ano(s). PEDAGOGO(A). Filiação: AMERICO DE SOUZA e JULIETA BOTELHO DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 25 de março de 2024 às 18:00h.

MARIA MARCULINA DOS REIS, 86 ano(s). AGRICULTOR. Filiação: ANTONIO JOSE CRECENCIO e LAURITA RAPOZA CRECENCIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 26 de março de 2024 às 09:00h.

MARIA NOEMI BAUMGARTNER, 59 ano(s). COSTUREIRO(A). Filiação: FRANCISCO BAUMGARTNER e ZELITA CATARINA BAUMGARTNER. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, terça-feira, 26 de março de 2024.

MARLENE BANAK WEISS, 63 ano(s). INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. JOAO VOLNI PEREIRA. Filiação: ROBERTO CARLOS GUILHERME WEISS e MARIA ROSA BANAK WEISS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 26 de março de 2024 às 20:00h.

MARLI LOPES PERCEBON, 64 ano(s). ESCRIVÃO(Ã). ANDRE ROBERTO PERCEBON. Filiação: EMILIO LOPES e ANALIA MENDES. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 26 de março de 2024.

MATHILDE AMBROSIO VEIGA, 90 ano(s). PROFESSOR(A). RENE VEIGA. Filiação: ALBANO AMBROZIO e JOAQUINA DIAS AMBROSIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 26 de março de 2024 às 15:00h.

MAURO MONTOZA MARTIM, 78 ano(s). TÉCNICO RADIOLOGIA. DESLI CRISTINA MONTOZA. Filiação: MIGUYEL MONTOZA ROMERO e GRACIA MARTIM MARTIM. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 26 de março de 2024 às 11:00h.

NARZIRA SIQUEIRA SILVA, 98 ano(s). DO LAR. ATILIO SILVA. Filiação: PEDRO SIQUEIRA e VIRGINIA COELHO SIQUEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 26 de março de 2024.

NINA WANSOWITSCH, 88 ano(s). DO LAR. VALENTIN WANSOWITSCH. Filiação: JAKOB NOWITSKI e MARIA NOWITSKI. Sepultamento: CEMITÉRIO DA LAPA – SP, terça-feira, 26 de março de 2024 às 17:00h.

OZORIO PARISE MENEGUSSO, 93 ano(s). OUTROS. CATARINA STIVAL MENEGUSSO. Filiação: JOAO MENEGUSSO e CATHARINA PARISE. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 26 de março de 2024 às 17:00h.

REINALDO DOMINGUES DOS SANTOS, 59 ano(s). MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO. ELOIZA RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: BENEDICTO DOMINGUES DOS SANTOS e FRANCISCA DOMINGUES DO SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 26 de março de 2024 às 17:00h.

ROSELI DELLE DE FREITAS, 67 ano(s). PROFESSOR(A). MAURO GONCALVES DE FREITAS. Filiação: JOSE ORLANDO DELLE e LINDAMIR DELLE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 26 de março de 2024.

SERGIO HENRIQUE GUTIERREZ, 69 ano(s). ADVOGADO(A). BERNADETE DO ROCIO VIEIRA. Filiação: JOSE GUTIERREZ e WILMA RENDELUCCI GUTIERREZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 26 de março de 2024 às 16:30h.

THATYANA FRANCISCA ARANTES BORGES VALADARES, 49 ano(s). EMPRESARIO(A). FABIO TADEU VALADARES. Filiação: ISMAEL MARTINS BORGES e CLARA HELENA ARANTES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 26 de março de 2024.

THIAGO ALVES FERNANDES DA SILVA, 42 ano(s). SUPERVISOR(A) LOGÍSTICA. Filiação: MOISES FERNANDES TENORIO DA SILVA e MILCEA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 26 de março de 2024 às 09:00h.

VALDECIR APARECIDO PALMA, 60 ano(s). MOTORISTA. WANDERLEYA DE ASSIS PALMA. Filiação: CARLOS PALMA e LEONORA EDUARDO DOS REIS PALMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 27 de março de 2024 às 10:00h.

VALDIR WOJTOVICZ, 80 ano(s). OUTROS. ELUIR COELHO WOJTOVICZ. Filiação: ESTANISLAU WOJTOVICZ e MARIA PILAR WOJTOVICZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 26 de março de 2024 às 11:00h.

