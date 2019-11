Nome: JOSEFINA COSTA DE FARIA

Data do Falecimento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Idade: 71 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: ANTONIO COSTA DE FARIA

Nome da Mãe: ANA CORDEIRO DE FARIA

Número da FAF: 014613/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: OUTROS – CAPELA CEMITERIO RIO BRANCO DO SUL

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019 às 15:00h

Funerária: SANTA PAZ (ITAPERUÇU – PR) (41) 3652-1510

Nome: MAURO DOS SANTOS VERISSIMO

Data do Falecimento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Idade: 44 ano(s)

Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM

Nome do Pai: ALICIO VERISSIMO

Nome da Mãe: FIDELCINA DIAS DOS SANTOS VERISSIMO

Número da FAF: 014612/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019 às 16:00h

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: AURORA FRONTELI DE ANDRADE

Data do Falecimento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Idade: 6 mes(es)

Profissão:

Nome do Pai: GEOVANE APARECIDO DE ANDRADE

Nome da Mãe: THAUANY FRONTELI ARAUJO

Número da FAF: 014611/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – PEQUENO PRÍNCIPE

Local do Velório: PARQUE SÃO PEDRO

Local do Sepultamento: PARQUE SÃO PEDRO

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: SANTO OSELLAME

Data do Falecimento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Idade: 92 ano(s)

Profissão: AGRICULTOR

Nome do Pai: PRIMO OSELLAME

Nome da Mãe: ROSALIA BANCK

Cônjuge: VALSIR GUOLO OSELLAME

Número da FAF: 014609/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA Nº 04 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019 às 15:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: MARLY DE SOUZA

Data do Falecimento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Idade: 80 ano(s)

Profissão: RECEPCIONISTA

Nome do Pai: ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA

Nome da Mãe: BENVINDA DE OLIVEIRA SOUZA

Número da FAF: 014610/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 1 DO CEM MUN DO SANTA CANDIDA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: CAISSA AMORIM RODRIGUES

Data do Falecimento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Idade: 34 ano(s)

Profissão: NUTRICIONISTA

Nome do Pai: CELSO ALVES RODRIGUES

Nome da Mãe: NOI CAMILIA AMORIM RODRIGUES

Cônjuge: ALISSON KAWAN GODOY

Número da FAF: 014608/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019

Funerária: SANTA CECILIA (CAMPO MAGRO – PR) (41) 3677-6777

Nome: SANDRA TEREZINHA DE ALMEIDA

Data do Falecimento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Idade: 63 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO DE ALMEIDA

Nome da Mãe: JULIETA RODRIGUES DE ALMEIDA

Número da FAF: 014607/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NAÇOES

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019

Funerária: MEDIANEIRA (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3047-6600

Nome: ORLINDO KOWALSKI

Data do Falecimento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: MARCENEIRO

Nome do Pai: JULIO KOWALSKI FILHO

Nome da Mãe: JOSEFA KOWALSKI

Cônjuge: FLORINDA KOWALSKI

Número da FAF: 014606/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA Nº 03 DO CMITÉRIO MUNICIPAL ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019 às 15:00h

Funerária: STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512

Nome: HELENA LUIZ DE LIMA

Data do Falecimento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Idade: 78 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: PEDRO LUIZ DE LIMA

Nome da Mãe: URSULINA LUIZA DE LIMA

Número da FAF: 014605/2019

Local do Falecimento: UPA – SITIO CERCADO

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS – SITIO CERCADO

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: DIOGO RAFAEL SALES DIAS

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 14 ano(s)

Profissão: ESTUDANTE

Nome do Pai: GENESIO DIAS

Nome da Mãe: MARIA DAS DORES RODRIGUES SALES

Número da FAF: 014604/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – RUA JASMIN 79 EM FRENTE GUARITUBA PIRAQUARA PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEMITÉRIO BOM JESUS DOS PASSOS P

Local do Sepultamento: MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS (PIRAQUARA)

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019

Funerária: SÃO CAMILO (PIRAQUARA – PR) (41) 3673-5593

Nome: LEONINA GALDINO CAETANO TEODORO

Data do Falecimento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Idade: 69 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JOAQUIM GALDINO CAETANO

Nome da Mãe: MARIA JOSE DE JESUS

Número da FAF: 014603/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: JOSE DA MAIA

Data do Falecimento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Idade: 75 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: ANTONIO ARISTEU DA MAIA

Nome da Mãe: BENTA MARIA DA MAIA

Cônjuge: MARIA DA MAIA

Número da FAF: 014602/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA SAO LEOPOLDO

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: BRASILIO DE JESUS MARONETTI

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 60 ano(s)

Profissão: SEGURANÇA

Nome do Pai: ANTONIO MARONETTI

Nome da Mãe: MERCEDES MANRIQUE MARONETTI

Cônjuge: ODETE CLEIDE CAMPANA

Número da FAF: 014601/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: JOAO APARECIDO MILANI

Data do Falecimento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Idade: 72 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: LUIZ MILANI

Nome da Mãe: FRANCISCA BARBOSA MILANI

Número da FAF: 014600/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA QUADRANGULAR – SITIO CERCADO – B NOVO- A

Local do Sepultamento: JARDIM DA PAZ

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: JOSE ANTONIO PICINATTO

Data do Falecimento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Idade: 61 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: BASILIO PICINATO

Nome da Mãe: PALMIRA CELANITE

Cônjuge: SANDRA CRISTINA SYRING

Número da FAF: 014599/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: ALEX LEMOS DO PRADO

Data do Falecimento: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Idade: 38 ano(s)

Profissão: SOLDADOR

Nome do Pai: LAURINDO LEMOS DO PRADO

Nome da Mãe: MARIA ILIZIA AMARO

Número da FAF: 014598/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – RUA REPUBLICA ARGENTINA S/N PORTÃO CTBA PR

Local do Velório: OUTROS – DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 às 16:00h

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome: MIDIAN NUNES DE SOUZA

Data do Falecimento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Idade: 66 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: MARIO SOUZA

Nome da Mãe: GUIOMAR SANTOS SOUZA

Cônjuge: ROMILDA LOURENCO DE SOUZA

Número da FAF: 014597/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA JD INDEPENDENCIA – ARAUCARIA

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA (ARAUCÁRIA)

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019

Funerária: SANTOS & LIMA (ARAUCÁRIA – PR) (41) 36435718

Nome: SIDINEY VITOR

Data do Falecimento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Idade: 76 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JOSE VITOR AUGUSTO

Nome da Mãe: SEBASTIANA RIBEIRO DA CONCEICAO

Número da FAF: 014596/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NAÇOES

Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: JOSE ABELARDO RIBEIRO DOS SANTOS

Data do Falecimento: terça-feira, 22 de outubro de 2019

Idade: 61 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: SEVERO BISCAIA DOS SANTOS

Nome da Mãe: LEONI RIBEIRO DOS SANTOS

Número da FAF: 014595/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – ENGENHEIRO REBOUÇAS Nº 875 JD BOTANICO CTBA/PR

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL

Data do Sepultamento: segunda-feira, 11 de novembro de 2019 às 10:30h

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: HILARIO GOMES DE OLIVEIRA

Data do Falecimento: sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Idade: 68 ano(s)

Profissão: SEGURANÇA

Nome do Pai: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: ILDA GOMES DE OLIVEIRA

Cônjuge: MARIA ENCANACION FERNANDES MANZANO

Número da FAF: 014594/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA COMUNITÁRIA MARIA ANGELICA PINHEIRINHO CTBA PR

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: sábado, 9 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003