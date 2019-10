Após almoço com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o senador Wellington Fagundes (PL-MT) relatou que o ministro prometeu dividir os recursos do bônus do leilão da cessão onerosa igualitariamente entre Estados e municípios. Segundo o parlamentar, Guedes se comprometeu a deixar um terço do recurso para cada um dos entes federativos – União, Estados, municípios.

Fagundes disse ainda que Guedes prometeu o pagamento de R$ 4 bilhões a Estados e municípios referentes ao FEX (auxílio para fomento das exportações) e à Lei Kandir.

“Conversamos muitos sobre o pacto federativo. O ministro disse que após a reforma da Previdência ser aprovada será a hora de apertar o botão do bem”, disse Fagundes. Segundo disse o senador, a principal ideia é reduzir a hipertrofia do governo federal e desindexar o orçamento.