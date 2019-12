O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) avançou em todas as sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) na primeira quadrissemana de dezembro. No período, o indicador cheio avançou 0,74%, de 0,49% registrados no fechamento de novembro.

Brasília teve o maior acréscimo nas taxas, passando de 0,80% para 1,25%. Em seguida, vem Salvador (0,15% para 0,55%) e Rio de Janeiro (0,19% para 0,58%). Também tiveram aceleração Belo Horizonte (0,42% para 0,56%), Recife (0,10% para 0,31%), Porto Alegre (0,37% para 0,47%) e São Paulo (0,93% para 1,13%).