Grupo investe R$ 1 milhão na criação de um laboratório industrial em Curitiba

O Grupo Soma Solution, fornecedor de equipamentos industriais para marcação, automação, codificação e inspeção de produtos, inicia 2024 concluindo a implementação de um laboratório em Curitiba. Além de ser um lugar para testes e aferições, o espaço terá a função também de um showroom, em que o portfólio de produtos poderá ser conhecido e experimentado de perto pelos clientes.

“Será um ambiente onde a gente vai ter todas as tecnologias de codificação com as quais trabalhamos apresentadas in loco ao público”, informa o presidente do Grupo Soma Solution, Gustavo Müller Martins. “Testes para desempenhos de nossos equipamentos e amostras desenvolvidas para nossos clientes estão entre as funcionalidades do laboratório”, acrescenta o executivo.

Quanto à função de showroom, o ambiente das marcas do Grupo vai possibilitar aos representantes industriais uma espécie de imersão nas soluções proporcionadas pelos equipamentos comercializados. “O cliente poderá ir até o local visitar, conhecer as marcas com as quais trabalhamos, verificar de perto como funcionam os equipamentos, levar materiais técnicos e de divulgação. Como se fosse uma ‘minifeira’, uma ‘miniexpo’”, descreve Martins.

Outro ganho com o laboratório será para as operações da empresa. Ao reunir, em um único ambiente, exemplares do portfólio de equipamentos fornecidos, o objetivo é centralizar o trabalho de apresentação e experimentação. O grupo, consolidado no Sul do país e em expansão no mercado de São Paulo, está chegando a outras regiões do Brasil. Com o showroom, dispensa-se transporte de equipamentos apenas com intuito de demonstração.

“Hoje não temos isso centralizado, então, às vezes, dependemos da disponibilidade de termos um equipamento para ser enviado a unidade da empresa. O que vai acontecer é que agora teremos um local apropriado para isso, e uma equipe própria cuidando desse laboratório, recebendo os equipamentos, fazendo amostras, apresentando ao cliente, com uma equipe de marketing para o receptivo”, ilustra o presidente.

O laboratório-showroom da empresa vai ocupar uma área de 600 metros quadrados, ao lado a unidade do grupo na capital paranaense (bairro Boqueirão). Está sendo investido cerca de R$ 1 milhão no empreendimento. A estimativa é a de que o espaço seja inaugurado em abril deste ano.

Esse montante se soma a outros R$ 20 milhões que o Grupo Soma Solution vai investir, entre 2024 e 2028, na construção de uma nova unidade e de um centro de distribuição nacional em Valinhos, região metropolitana de Campinas (SP). O grupo iniciou suas operações na cidade com o objetivo de se consolidar no mercado paulista em 2021. Contudo, diante do crescimento dos negócios e dos planos de expansão para outras regiões, identificou a necessidade de construir novas instalações no município.

O complexo ficará bem próximo à Rodovia Anhanguera, um ponto estratégico do ponto de vista logístico, pois é servido por modais de transporte rodoviário, ferroviário e aéreo. “Concentraremos estoques e distribuição no novo centro, reduzindo custos com administração e logística, ao mesmo tempo, em que aprimoramos nossas operações e aumentamos a produtividade”, projeta Martins.

Outros investimentos

Os investimentos em Valinhos estão divididos em duas etapas. A primeira, entre 2024 e 2026, envolve R$ 10 milhões, enquanto a segunda, no mesmo montante, ocorrerá no biênio seguinte (2026-2028).

Além disso, o Grupo Soma Solution se prepara para inaugurar sua nova sede em Chapecó (SC), cidade onde a empresa nasceu em 1999, completando assim 25 anos. As obras começaram em 2020 e consistem na construção de um prédio de cinco andares, com 1,5 mil m² de área construída, destinado a abrigar as áreas administrativa, comercial, de engenharia e de tecnologia da informação.

