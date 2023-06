Na última quinta (01/06) e sexta-feira (02), profissionais do mercado de seguros estiveram reunidos no Centro de Eventos Positivo, em Curitiba, para a tradicional ‘Convenção Nacional Lojacorr – LC Summit’. Em sua 7º edição, o evento mostrou a capacidade e a força da capital paranaense em reunir renomados executivos de corretoras de diversos estados do Brasil e executivos das seguradoras nacionais e multinacionais.

Promovido pela maior rede de corretoras de seguros independentes do País, a Lojacorr, o evento teve como tema “Seguros por uma perspectiva inovadora”. Entre os principais assuntos debatidos foi a prioridade do empoderamento do corretor de seguros; a longevidade; produtos diferenciados e em destaque; plano de desenvolvimento para o mercado de seguros; o significado de comunidade e união; consórcios e previdência; a necessidade de estar alinhado internamente e externamente com seus públicos; como os brasileiros são destaques neste ramo segurador; como a tecnologia não é a única ferramenta necessária para mostrar inovação; as principais novidades das seguradoras; e como as pessoas ainda são os elementos chaves do sucesso dos negócios.

O evento ofereceu uma imersão sobre as últimas tendências e desenvolvimentos tecnológicos para o setor, otimizando relacionamentos, conhecimentos e negócios. Na programação, foram mais de 30 palestras, painéis de discussão, sessões de networking e exposição de grandes companhias do mercado segurador, com a abordagem de conteúdos divididos entre uma plenária 360º e duas salas temáticas, que apresentaram técnicas de gestão, marketing, vendas, inovação e produtos.

Os participantes tiveram acesso a um aplicativo para realizar o agendamento das palestras que tinham interesse, além de acompanhar a programação da convenção, que nesta edição contou com os painéis transmitidos online pelos canais da empresa no YouTube e do Instagram para quem não pôde participar presencialmente.

A Lojacorr é a maior rede de Corretoras de Seguros Independentes do Brasil. O seu modelo de negócios conecta corretoras de seguros a mais de 40 companhias seguradoras por meio de sua plataforma digital, oferecendo acesso a um amplo portfólio de produtos e soluções, suporte operacional, comercial e estratégico.

