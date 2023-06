A Selbetti, empresa referência em outsourcing de TI do País, anunciou a aquisição da curitibana Nexcore, empresa de soluções em software, e da Kitani, outsourcing de tecnologia. A iniciativa, segundo a empresa, é um importante marco para a Selbetti, representando seu maior investimento até o momento, dentre as 31 aquisições concluídas especificamente nas áreas de Outsourcing de Impressão e Software, avaliado em R$ 70 milhões.

Com essa transação, a Selbetti assume a propriedade das operações de ambas as companhias, incluindo seus portfólios de equipamentos, base de clientes, códigos-fonte de software, marcas registradas e os profissionais associados às empresas, que agora farão parte do Grupo Selbetti.

A inclusão da Nexcore, conhecida por sua excelência em soluções de software omnichannel, que agora se torna Nexcore by Selbetti, constitui um grande avanço para a Selbetti em sua jornada para se consolidar como a maior integradora de tecnologia do país. “Após um dedicado estudo de mercado, fomos orientados a nos unir com a Selbetti e então decidimos que seria o melhor para o nosso negócio”, afirma Ricardo Zanlorenzi, CEO da Nexcore. “A união com uma empresa do porte da Selbetti fornece seu vasto ecossistema nos permitindo crescer de forma sustentável sem perdermos nossa autonomia”.

A empresa atende a uma diversificada base de clientes que inclui gigantes do setor, como Danone, Electrolux, Hospital Cardiológico Constantini, iFood, Médicos Sem Fronteiras, Movats Business, O Boticário, Positron, Pró Rim, Sicoob e Wiser. Com uma receita projetada de 15 milhões em 2023, o processo está alinhado com a visão da Selbetti de alcançar uma contribuição de 50% da receita proveniente de software, DaaS (dispositivo como serviço), soluções térmicas e etiquetas até 2025. Além disso, a Selbetti tem como meta atingir um faturamento expressivo de 1 bilhão até 2025.

Já com a Kitani, a posição da Selbetti no setor de outsourcing de impressão é fortalecida com um vasto catálogo de mais de 10 mil unidades de equipamentos e um portfólio de clientes que inclui grandes nomes como Real e Benemérita – Associação Portuguesa de Beneficência, Avon Cosméticos LTDA, Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e Const., Estaleiros do Brasil e Instituto Presbiteriano Mackenzie. A receita anual da Kitani atinge 35 milhões, sendo que 30% da receita é gerada por meio de ofertas de DaaS. “Estamos confiantes de que, como parte do Grupo Selbetti, seremos capazes de oferecer ainda mais valor aos nossos clientes, afirma Alberto Koichi Nakashima Kanno, CEO da Kitani. “Que esse novo ciclo traga oportunidades e sucesso a todos”.

“Essa aquisição demonstra o compromisso da Selbetti em expandir suas capacidades e fornecer soluções tecnológicas abrangentes para os nossos clientes”, destaca José Nauro Selbach Jr., CEO da companhia. “Estamos entusiasmados em receber os talentosos profissionais da Kitani e da Nexcore no time Selbetti, à medida que continuamos a nos posicionar como a maior integradora de tecnologia do Brasil. Esse movimento estratégico nos permite acelerar ainda mais nosso crescimento e oferecer um valor inigualável aos nossos clientes.”

Entre os destaques das aquisições já realizadas pelo grupo estão a Pricefy by Selbetti, maior plataforma do país em soluções de gerenciamento omni-mídia no varejo, e a Microexato by Selbetti, maior provedora de equipamentos seminovos para projetos corporativos do Brasil. Com as recentes integrações, a Selbetti chega em 33 o número de empresas, uma sólida curva de crescimento.

