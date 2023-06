Nota Curitibana entrega prêmios de até R$ 50 mil! Conheça os ganhadores

Os ganhadores do sorteio da 55ª edição do programa do Nota Curitibana receberam os prêmios na quarta-feira (31), em Curitiba, entregues pelo vice-prefeito Eduardo Pimentel. Um deles foi a analista de sistemas Larissa Secchi, que levou o prêmio principal de R$ 50 mil. Moradora do bairro São Braz, ela pretende amortizar parcelas do seu financiamento imobiliário. “É um recurso muito bem-vindo”, disse Larissa.

Ganhadores recebem os prêmios do programa Nota Curitibana. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Já o prêmio de R$ 20 mil foi para o estudante de medicina Rafael de Albuquerque Lucas. “Nem acreditei quando me avisaram. Fiquei muito feliz”, disse ele, que é morador do Pilarzinho e que revelou que o dinheiro vai ajudar na formatura, programada para outubro.

O terceiro prêmio, de R$ 10 mil, ficou com a consultora de vendas Lilian Vilas Boas. Moradora do bairro Água Verde, Lilian contou que sempre pede CPF na nota. “Na academia, na escola da nossa filha e até em cinema. Sempre peço e dessa vez fui feliz”, disse ela, que estava acompanhada da filha Clara.

Entidades premiadas

Também receberam prêmios a Associação Beneficente Renascer (Ascer) e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba, cada uma com R$ 25 mil; Ação Social para a Igualdade das Diferenças e Asilo São Vicente de Paulo, com R$ 10 mil cada um; e a Associação do Amigo Animal, com R$ 5 mil.

Para concorrer aos sorteios

Criado em 2018, o Nota Curitibana é um programa de incentivo à emissão de nota fiscal de serviços que distribui prêmios e gera créditos para o contribuinte. Para participar dos sorteios e ainda conseguir resgatar créditos, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, entre outros. Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito.

Os créditos podem ser resgatados para conta corrente, para abater até 50% do IPTU ou ainda para abastecer cartão-transporte do sistema de ônibus da capital.

Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. E, na sequência, a cada R$ 50, é gerado um cupom, com validade para o mês do respectivo sorteio.

Milhões em prêmios

Desde seu início, o programa distribuiu R$ 13,78 milhões em prêmios. São 195.732 participantes cadastrados e 595 instituições que podem ser indicadas, entre entidades sociais, ONGs e Associações de Pais, Professores e Funcionários (APPFs).

