Um caso de grande repercussão, com crimes que chocaram Curitiba, será exibido na noite desta quinta-feira (1º), no programa Linha Direta, na TV Globo, apresentado pelo jornalista Pedro Bial. A história é o do serial killer de homossexuais José Thiago Soroka, que fez vítimas na capital paranaense e deixava sua assinatura na cena do crime.

Soroka, que está preso desde maio de 2021, foi condenado no ano passado a mais de 104 anos de prisão pelos crimes de latrocínio, extorsão e roubo agravado. Ele foi acusado de roubar e matar homossexuais em Curitiba e no estado de Santa Catarina, sendo réu confesso de três crimes.

Para escolher suas vítimas, o serial killer usava perfis falsos em aplicativos de relacionamento e costumava agir sempre da mesma forma, buscando homens que moravam sozinhos e que preferiam manter os encontros em sigilo.

Linha Direta

O Linha Direta voltou para a programação da Globo após 16 anos, em maio de 2023. Sob o comando de Pedro Bial, o programa foi reformatado, mas manteve sua essência.

Em suas edições, o conteúdo investigativo – marca registrada da atração – se une à uma estrutura narrativa que combina apresentação, reportagem, entrevistas e simulações de casos que ganharam destaque na sociedade brasileira nos últimos 15 anos.

O programa é exibido sempre às quintas-feiras, após Cine Holliúdy, na TV Globo.

