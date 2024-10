E-comerce “Game&Tec” da Grande Curitiba cresce 40% ao ano com entrega relâmpago

Especialista em produtos de tecnologia (Game&Tec), a empresa Gigantec, de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, tem se destacado no mercado por proporcionar uma experiência diferente, rápida e eficiente a seus clientes. Como o trabalho e a diversão não podem esperar, a empresa garante entrega “relâmpago”, no mesmo dia, para quem precisa de suprimentos para o escritório, hardwares, acessórios e periféricos.

Com cada vez mais pessoas trabalhando, estudando e se divertindo utilizando ferramentas e recursos de informática, a Gigantec identificou a necessidade de “senso de urgência” para suprir a demanda de mercado de entregar produtos de tecnologia para empresas e pessoas no mesmo dia, comprados pela internet.

“Acreditamos que todos merecem ter acesso a produtos e tecnologias de ponta, e estamos comprometidos em tornar isso possível, para isso surgiu o Gigantec Delivery, uma solução de compra de produtos de tecnologia, tão fácil como pedir uma pizza. Compre produtos de tecnologia e receba no mesmo dia!”, comenta do diretor de Marketing da Gigantec, Rafael Saling.

O principal diferencial é que os clientes que compram os produtos no E-commerce, por intermédio do Gigantec Delivery, podem receber as compras no mesmo dia, desde que a solicitação esteja de acordo com os Termos e Condições. O pagamento, para este serviço deve ser via PIX ou cartão, para agilizar a identificação do processo de finalização dos pedidos.

As cidades atendidas são: Curitiba, Pinhais, Colombo, São José dos Pinhais, Piraquara e Almirante Tamandaré. Vale lembrar a importância dos termos e condições disponíveis no site da empresa.

Comprar em poucos cliques e receber no mesmo dia é uma garantia da empresa, que afirma dispor de uma grande variedade de itens de tecnologia, incluindo: hardwares, acessórios, periféricos, suprimentos e muito mais. Seja para empresas ou para residências.

A Gigantec fica em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e atua há dez anos no comércio de tecnologia. Com crescimento de 40% ao ano e uma base com mais de 300 mil clientes, vem se tornando um dos principais e-commerces de venda de produtos de informática do Brasil.

