Segundo dados da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), atualmente o Brasil conta com quase 360 mil atletas no esporte, sendo 24% profissionais e, destes, apenas 11,6% com contratos ativos. A probabilidade de uma criança se tornar um profissional dos gramados é de apenas 1,5%, de acordo com um artigo publicado pela Revista Brasileira de Ciências do Esporte, sobre o futebol no Brasil.

Foi pensando em melhorar o acesso do aspirante a jogador de futebol com os clubes de todo país, que os ex-jogadores de futebol e empresários Edmar Freitas e Luiz Augusto Martins, criaram o Boleiro Digital: plataforma direcionada aos profissionais do esporte.

Os ex-atletas são donos da Futtalents, uma agência de talentos de jogadores de futebol, com quase 10 anos de mercado e mais de 30 atletas já direcionados para grandes clubes, como Pedro Lemos do time sub-20 do Flamengo, entre outros. “Trouxemos nossa experiência do offline para o online, porque entendemos que podemos ampliar o leque do nosso trabalho que já é referência em todo país”, diz Edmar.

Junto com o time no projeto, está o jogador profissional, Christian Dionísio, do Rio Grande do Sul, que se destacou como o maior artilheiro da história do Internacional em uma só edição de Campeonato Brasileiro, ao marcar 23 gols com a camisa colorada.

“O Brasil sempre foi destaque na revelação de jogadores profissionais. Nascemos com a bola no pé, mas muitos não têm a oportunidade de mostrar essas habilidades. Queremos facilitar esse caminho para os talentos escondidos em todo o país”, afirma Christian.

“Como jogador de futebol, minha maior dor era saber onde e quando tinha uma peneira que eu pudesse me encaixar para conseguir uma oportunidade nos clubes. Muitas vezes, quando eu tinha esse conhecimento, já havia passado a oportunidade. E é isso que queremos proporcionar aos atletas amadores: que ele seja enxergado pelos clubes, e vice-versa, além de ter oportunidade de se profissionalizar na carreira”, explica Edmar Freitas, que atua há mais de 15 anos na preparação, seleção e direcionamento de jogadores para os clubes de futebol.

Edimar e Luiz, sócios da Boleiro Digital

Como funciona?

O Boleiro Digital funciona da seguinte forma: o jogador faz seu cadastro gratuito e dentro da plataforma insere seus dados cadastrais, bem como fotos e vídeos. Para ter acesso a outras funcionalidades, os atletas e clubes podem assinar planos a partir de R$ 9,90.

Os clubes podem inserir no seu perfil as vagas disponíveis, datas de testes e peneiras, entre outros eventos. “Na busca, tanto empresários e treinadores, quanto os atletas e seus familiares, podem encontrar os perfis desejados e, de maneira muito mais fácil, conectar os interesses em comum”, diz Martins.

“Além de ser um agente facilitador para os atletas, vamos facilitar essa seleção para os clubes e agentes, que terão um material de qualidade, possibilidade de filtro e busca de acordo com a sua necessidade do momento”, completa Martins.

Será possível que os jogadores assinem planos específicos para fazer mídia training, consultoria familiar, financeira e educacional, além de serviços de psicologia, análise de desempenho e encaminhamento para os clubes. “Eu saí de casa aos 12 anos para me profissionalizar no futebol. Acompanhei muitos meninos com a mesma história e conheço as dores deles e de suas famílias. Além do preparo físico, o apoio psicológico é fundamental para o sucesso de suas carreiras”, afirma Martins.

A startup já está conectada a clubes de todo país, e pretende, nos primeiros seis meses, cadastrar mais de 100 mil jogadores. O cadastro é gratuito e o Boleiro Digital oferecerá direcionamento, por meio de um chat direto, para que os atletas produzam imagens atrativas e consigam demonstrar suas habilidades da melhor forma.