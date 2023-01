Concursos públicos oferecem 32.764 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 33,7 mil. O maior, com 6.000 vagas, é do Banco do Brasil.

Há também outros concursos com oportunidades em vários cargos, destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Os processos com remuneração mais alta (R$ 33,7 mil) são para o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará e para o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores números de vagas, cidades grandes ou salários a partir de R$ 4.000.

TCM-PA (Tribunal de Contas dos Municípios do Pará) – Vagas: 74 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.577,50 até R$ 33.689,11 / Inscrições: até 16/1

TCE-ES (Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo) – Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 33.689,11

DPE-SP (Defensoria Pública do Estado de São Paulo) – Vagas: 70 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 23.144 / Inscrições: até 20/1

PGE-ES (Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo) – Vagas: 8 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 22.016,07 / Inscrições: de 6/1 até 7/2

Receita Federal – Vagas: 699 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 11.684,39 até R$ 21.029,09 / Inscrições: até 19/1

AGU (Advocacia Geral da União) – Vagas: 300 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 21.014,49 / Inscrições: de 9/1 até 7/2

Prefeitura de Pacajus (CE) – Vagas: 860 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 20 mil / Inscrições: até 17/1

PGM-Nova Iguaçu (Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu)/RJ – Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 19.602,93 / Inscrições: até 8/2

Corpo de Bombeiros de Santa Catarina – Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 18.589 / Inscrições: até 2/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Fonte Boa (AM) – Vagas: 370 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.215 até R$ 18,5 mil / Inscrições: até 30/1

Prefeitura de Prata (MG) – Vagas: 189 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.221 até R$ 16.985,84 / Inscrições: de 30/1 até 3/3

Prefeitura de Garopaba (SC) – Vagas: 470 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.512,89 até R$ 16.565,50 / Inscrições: até 13/2

Prefeitura de Capivari (SP) – Vagas: 57 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.918,89 até R$ 15.519,11 / Inscrições: de 2/1 até 2/2

Prefeitura de Niterói (RJ) – Vagas: 56 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 15.334,15 / Inscrições: até 3/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de Maracaí (SP) – Vagas: 14 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.079,55 até R$ 14.789,78 / Inscrições: até 4/1

TRT-GO (Tribunal Regional do Trabalho de Goiás — 18ª Região) – Vagas: 24 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 7.591,37 até R$ 14.271,70 / Inscrições: até 4/1

Prefeitura de Açailândia (MA) – Vagas: 143 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.407,67 até R$ 13.965,06 / Inscrições: até 15/1

GuarujáPrev (Previdência Guarujá)/SP – Vagas: 12 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.732 até R$ 13.705,50 / Inscrições: até 5/1

CGDF (Controladoria Geral do Distrito Federal) – Vagas: 234 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 13,7 mil / Inscrições: de 15/2 até 8/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Londrina (PR) – Vagas: 41 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.248,85 até R$ 12.906,88 / Inscrições: de 3/1 até 31/1

Prefeitura de Perdões (MG) – Vagas: 69 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 12.237,04 / Inscrições: de 11/1 até 11/2

Prefeitura de Sertãozinho (SP) – Vagas: 15 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.878,45 até R$ 11.326,11 / Inscrições: até 5/1

BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) – Vagas: 31 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.688,79 até R$ 10.813,12 / Inscrições: até 23/1

Prefeitura de Brás Pires (MG) – Vagas: 140 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 10.543,11 / Inscrições: até 25/1

IF Sul de Minas (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais) – Vagas: 11 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.904,96 até R$ 10.074,18 / Inscrições: de 2/1 até 1º/2

Prefeitura de Ponta Porã (MS) – Vagas: 864 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.500 até R$ 9.980 / Inscrições: até 23/2

Bombeiros-TO (Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins) – Vagas: 110 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.836,05 até R$ 9.869,05 / Inscrições: até 19/1

Prefeitura de Areias (SP) – Vagas: 62 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.333,92 até R$ 9.807,33 / Inscrições: até 8/1 /

IFPR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná) – Vagas: 183 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.945,07 até R$ 9.616,18 / Inscrições: de 16/1 até 16/3

UFC (Universidade Federal do Ceará) – Vagas: 14 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.236,32 até R$ 9.616,18 / Inscrições: de 2/1 até 20/1

Prefeitura de Suzano (SP) – Vagas: 10 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.675,56 até R$ 9.600,26 / Inscrições: até 19/1

Câmara de Foz do Iguaçu (PR) – Vagas: 1 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.577,74 até R$ 9.562,34 / Inscrições: até 17/1

Cisreuno (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste)/MG – Vagas: 59 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.300 até R$ 9.500 / Inscrições: até 9/1

Prefeitura de Platina (SP) – Vagas: 25 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 9.453,25 / Inscrições: de 3/1 até 10/1

Seplad-DF (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal) – Vagas: 770 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.361,95 / Inscrições: até 31/1

Camprev (Instituto de Previdência Social do Município de Campinas)/SP – Vagas: 8 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.017,18 até R$ 9.283,73 / Inscrições: até 30/1

Prefeitura de Petrópolis (RJ) – Vagas: 2.698 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.306,35 até R$ 8.686,87 / Inscrições: até 8/1

Igeprev-PA (Instituto de Gestão Previdenciária do Pará) – Vagas: 24 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.508,27 até R$ 8.443,89 / Inscrições: até 14/2

Prefeitura de Morungaba (SP) – Vagas: 59 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.288,64 até R$ 8.141,41 / Inscrições: até 23/1

Prefeitura de Nova Europa (SP) – Vagas: 8 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.424,58 até R$ 7.854,22 / Inscrições: até 12/1

MP-SP (Ministério Público de São Paulo) – Vagas: 5 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.429,56 até R$ 7.326,49 / Inscrições: até 19/1

Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina) – Vagas: 54 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.711,31 até R$ 7.324,58 / Inscrições: de 10/1 até 8/2

Prefeitura de Peruíbe (SP) – Vagas: 98 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.153,95 até R$ 7.289,44 / Inscrições: até 2/1

Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) – Vagas: 33 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.000 / Inscrições: até 16/2

Fazprev (Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande) – Vagas: 4 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.787,33 até R$ 6.780,62 / Inscrições: até 12/1

Iprev-DF (Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal) – Vagas: 85 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.760 / Inscrições: de 13/1 até 8/2

Câmara de Tremembé (SP) – Vagas: 5 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.504,30 até R$ 6.727,09 / Inscrições: até 5/1 /

Iema (Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo) – Vagas: 30 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 3.339 até R$ 6.582,60

CREF-3 (Conselho Regional de Educação Física 3ª Região)/SC – Vagas: 280 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.709,39 até R$ 6.576,32 / Inscrições: até 5/1

Prefeitura de Guarulhos (SP) – Vagas: 35 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: até R$ 6.286,79 / Inscrições: até 30/1

MP-BA (Ministério Público do Estado da Bahia) – Vagas: 13 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.416,22 até R$ 6.154,13 / Inscrições: até 6/2

Prefeitura de Santo Antônio de Posse (SP) – Vagas: 18 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 2.950,19 até R$ 6.002,05 / Inscrições: até 12/1

Prefeitura de Lagoa do Carro (PE) – Vagas: 298 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 6.000 / Inscrições: até 5/1

Semad-GO (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás) – Vagas: 196 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 4.020,09 até R$ 5.576,26 / Inscrições: até 8/1

Aeronáutica – Vagas: 168 / Escolaridade: médio e técnico / Salário: R$ 5.500 / Inscrições: de 10/1 até 3/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de Eusébio (CE) – Vagas: 660 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.000 até R$ 5.500 / Inscrições: até 10/1

Banco do Brasil – Vagas: 6.000 / Escolaridade: médio / Salário: até R$ 5.436,03 / Inscrições: até 24/2

Fundação Paulistana – Vagas: 31 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 1.800 até R$ 5.400 / Inscrições: até 16/1

Prefeitura de Piquete (SP) – Vagas: 24 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.330,40 até R$ 5.344,28 / Inscrições: até 19/1

Câmara de Itatinga (SP) – Vagas: 4 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.911,86 até R$ 5.322,99 / Inscrições: até 11/1

Prefeitura de Igarassu (PE) – Vagas: 342 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.886 até R$ 5.194,80 / Inscrições: até 10/1

Emdagro-SE (Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe) – Vagas: 55 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 2.790,45 até R$ 5.175,44 / Inscrições: de 23/1 até 23/2

Prefeitura de Pirassununga (SP) – Vagas: 41 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.325,18 até R$ 5.144,56 / Inscrições: até 3/1

Ipremm (Instituto de Previdência de Marília)/SP – Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.402,69 até R$ 4.949,26 / Inscrições: até 10/1

Prefeitura de Britânia (GO) – Vagas: 540 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 4.903,22 / Inscrições: até 24/1 / Mais informações aqui

Câmara de São Pedro (SP) – Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.935,01 até R$ 4.854,01 / Inscrições: de 2/1 até 16/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Brumadinho (MG) – Vagas: 108 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.449,94 até R$ 4.800,93 / Inscrições: de 9/1 até 8/2

UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) – Vagas: 31 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.403,07 até R$ 4.638,66 / Inscrições: de 13/1 até 16/2

SES-DF (Secretaria de Saúde do Distrito Federal) – Vagas: 1.019 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.988 até R$ 4.485 / Inscrições: de 30/1 até 6/3

Prefeitura de Ilhabela (SP) – Vagas: 75 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.748,52 até R$ 4.468,44 / Inscrições: até 10/1 / Mais informações aqui

MP-MS (Ministério Público do Mato Grosso do Sul) – Vagas: 7 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.460,42 / Inscrições: até 12/1

Prefeitura Águas de Santa Bárbara (SP) – Vagas: 15 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.395,25 até R$ 4.425,24 / Inscrições: até 2/1

Prefeitura de Caraguatatuba (SP) – Vagas: 23 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.331,70 até R$ 4.284,55 / Inscrições: até 6/1

Prefeitura de Guarujá (SP) – Vagas: 351 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.501,90 até R$ 4.230,05 / Inscrições: até 17/1

UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) – Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.180,66 / Inscrições: de 2/1 até 31/1 /

Prefeitura de Montividiu (GO) – Vagas: 739 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.400 até R$ 4.146,76 / Inscrições: até 23/1

Prefeitura de Caruaru (PE) – Vagas: 24 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.500 até R$ 4.000 / Inscrições: de 9/1 até 14/2

Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo) – Vagas: não definido / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.652,05 até R$ 3.960,13 / Inscrições: até 13/1

SEE-PE (Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco) – Vagas: 155 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.925 até R$ 3.900 / Inscrições: de 30/1 até 1º/3

Aeronáutica – Vagas: 242 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 3.825 / Inscrições: de 23/2 até 15/3

Prefeitura de Novo Aripuanã (AM) – Vagas: 520 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 3.800 / Inscrições: até 3/1

DPE-SP (Defensoria Pública do Estado de São Paulo) – Vagas: não definido / Escolaridade: médio / Salário: R$ 3.560,33 / Inscrições: até 26/1 /

Prefeitura de Rio Verde (GO) – Vagas: 4.701 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.339,03 até R$ 3.559,46 / Inscrições: de 8/1 até 28/2

Prefeitura de Uberlândia (MG) – Vagas: 219 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.078,20 até R$ 3.479,82 / Inscrições: até 11/1

Guarda Metropolitana de Palmas (TO) – Vagas: 100 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 3.440,77 / Inscrições: até 2/2 /

Semas-PA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará) – Vagas: 136 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.215,50 até R$ 3.104,35 / Inscrições: até 30/1

DPE-BA (Defensoria Pública do Estado da Bahia) – Vagas: 115 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 3.068,25 / Inscrições: até 24/1

Prefeitura de São Luís (MA) – Vagas: 786 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.560,45 até R$ 3.072,54 / Inscrições: até 9/1

Prefeitura de Timbaúba (PE) – Vagas: 786 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.137,82 até R$ 2.895,81 / Inscrições: até 13/1

Prefeitura de Feira de Santana (BA) – Vagas: 486 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 2.600,67 / Inscrições: até 4/1

Prefeitura de Boa Vista (RR) – Vagas: 1.157 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 2.570,23 / Inscrições: até 4/1

Unifei (Universidade Federal de Itajubá)/MG – Vagas: 3 / Escolaridade: médio e técnico / Salário: R$ 2.446,96 / Inscrições: até 16/1

Marinha – Vagas: 1.080 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.303,90 até R$ 2.294,50 / Inscrições: de 16/1 até 2/3

Marinha – Vagas: 671 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.398,30 até R$ 2.294,50 / Inscrições: de 30/1 até 12/2

Prefeitura de Casa Nova (BA) – Vagas: 538 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 2.150 / Inscrições: até 10/1

Prefeitura de Apuí (AM) – Vagas: 257 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.372,01 até R$ 2.059,40 / Inscrições: de 4/1 até 17/1

Prefeitura de Sete Lagoas (MG) – Vagas: 593 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.215 até R$ 1.664,64 / Inscrições: de 2/1 até 2/2