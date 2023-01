Cinco apostas faturaram os R$ 540 milhões sorteados pela Mega da Virada na noite deste sábado (31). Segundo a Caixa Econômica Federal, uma aposta foi em correio eletrônico e outras quatro distribuídas entre quatro cidades. São elas: Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP). A caixa ainda não informou se foram bolões ou apostas simples. Cada uma delas vai levar para casa R$ R$ 108.3 milhões.

O sorteio aconteceu em São Paulo e você pode conferir todos os números sorteados aqui.

Os donos das apostas vencedoras do tão almejado prêmio da Mega Sena da Virada terão, agora, uma boa dor de cabeça! O que fazer com toda essa grana? A Tribuna criou uma lista de ideias para os ganhadores da Mega Sena da Virada curtirem adoidado o novo estilo de vida.

É o maior prêmio da história das loterias no Brasil, que chegou a um total de R$ 541 milhões.

O prêmio que saiu para cinco apostas era almejado por milhões de apostadores de todo o Brasil, que enfrentaram filas e sonharam em acertar as dezenas sorteadas neste sábado. Em Curitiba, por exemplo, as lotéricas estavam com movimento ao longo deste sábado.

Ganhou na Mega da Virada? Saiba o que fazer!

Quem nunca pensou, ao menos uma vez na vida, em ficar milionário ganhando na loteria? Agora já pensou que tem um monte de gente que perde o bilhete ou mesmo não vai buscar o prêmio? O que muita gente também não sabe é que há uma forma de garantir que só você consiga sacar um prêmio. No verso do bilhete há um espaço para o apostar preencher nome, CPF, assinatura e endereço.

Para prêmios com valores até R$ 1.903,98, o ganhador tem a opção de sacá-lo tanto nas lotéricas quanto nas agências da CAIXA. Nas casas lotéricas, no entanto, depende da quantidade de dinheiro que a lotérica tem no momento. No começo do dia, por exemplo, os caixas ainda estão vazios.

Acima desse valor, o prêmio só pode ser retirado nas agências, mas é preciso comunicar o banco com antecedência se o prêmio for milionário.

